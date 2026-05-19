Protocol de cooperare între Patriarhia Română și Institutul „Matei Balș”

La Palatul Patriarhiei din București a fost semnat astăzi, 19 mai 2026, un protocol de colaborare interinstituțională între Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală. Scopul parteneriatului este de a asigura asistență religioasă și amenajarea unui spațiu destinat slujirii în cadrul institutului medical, precum și de a reglementa acțiunile de cooperare dintre cele două instituții. Vor fi organizate acțiuni medicale cu caracter umanitar, având drept beneficiari persoane din medii defavorizate, în vederea depistării diferitelor afecțiuni din domeniul bolilor infecțioase, inclusiv prin caravane de screening.

Reprezentanții celor două instituții care au semnat protocolul au fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și asist. univ. dr. Adrian Gabriel Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. La eveniment a participat și părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului social-filantropic din Administraţia Patriarhală şi preşedintele Federaţiei Filantropia.

La finalul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat importanța acestei colaborări, evidențiind faptul că parteneriatul dintre Biserică și instituțiile medicale reprezintă un sprijin real pentru persoanele aflate în suferință și pentru comunitățile vulnerabile: „Noi avem diverse protocoale, în primul rând cu Ministerul Sănătății, dar și cu unele instituții medicale din București, precum și din țară, protocoale de colaborare la nivel local. În primul rând, acest nou protocol cu Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» prevede îmbunătățirea asistenței religioase pentru pacienții acestui institut. De asemenea, sunt prevăzute activități comune pentru prevenirea deteriorării calității vieții prin consumul de produse periculoase sau printr-un stil de viață nesănătos. Acest demers se potrivește interesului arătat de televiziunea și radioul TRINITAS ale Patriarhiei Române pentru activitățile de prevenție. În al treilea rând, se dorește facilitarea accesului bolnavilor, mai ales al celor proveniți din medii defavorizate, la servicii medicale, în cazul nostru, în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș». În al patrulea rând, s-a convenit să desfășurăm activități comune între caravanele organizate de Institutul «Prof. Dr. Matei Balș» și caravanele organizate de către Paraclisul Catedralei Naționale, care, de mai bine de 10 ani, desfășoară activități în cadrul proiectului «Sănătate pentru sate». Aceste activități și-au dovedit utilitatea extraordinară, mai ales pentru satele izolate, unde foarte mulți cetățeni au efectuat, prin intermediul acestei caravane, primele analize medicale după 10, 15 sau chiar 20 de ani. Cu sprijinul institutului, putem dezvolta această paletă de servicii medicale asigurată de caravana noastră, dar și multe alte activități pe care le putem desfășura împreună. Este remarcabilă deschiderea extraordinară a directorului acestui institut, care își dorește o colaborare cu Biserica și o implicare a celor două entități, Patriarhia Română și Institutul Național de Boli Infecțioase, în această lucrare de sprijinire a credincioșilor care au nevoie de servicii medicale, dar nu și le pot permite din cauza situației financiare. Astfel, împreună putem găsi soluții în favoarea acestora”.

De asemenea, dr. Adrian Gabriel Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a evidențiat importanța parteneriatului cu Patriarhia Română, arătând că îmbinarea dintre actul medical și dimensiunea spirituală aduce un plus de empatie față de pacient: „Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș» este onorat de un parteneriat pe care ni l-am dorit de mai multă vreme cu Patriarhia Română și cu Biserica Ortodoxă. Am considerat întotdeauna că atunci când dorim să vindecăm un pacient trebuie să urmărim o vindecare atât la nivelul trupului, cât și la nivelul sufletului, pentru că aceste lucruri merg împreună. Consider că orice medic care dorește să manifeste empatie față de pacientul său trebuie să creadă în Dumnezeu, iar aceste valori se completează reciproc. Sunt absolut convins că acest parteneriat va însemna lucruri mai mult decât concrete în viitorul apropiat, atât din punct de vedere social și psihosocial, cât și în ceea ce privește testarea populației și acțiunile pe care le putem desfășura concret pentru a avea o populație sănătoasă în România, pentru a identifica bolile infecțioase cât mai devreme și pentru a le trata. Cred că trăim vremuri foarte bune, în care Biserica Ortodoxă este alături de sistemul medical. Sunt lucruri pe care le construim pas cu pas și sunt convins că, peste un an, când vom trage linie, vom avea multe realizări împreună”.