Biserica Ortodoxă a Georgiei are un nou Întâistătător

Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 11 Mai 2026

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei l‑a ales luni, 11 mai, pe Mitropolitul Shio de Senaki și Chkorotsku (Mujiri) în demnitatea de Patriarh‑catolicos al Întregii Georgii.

Procesul de alegere a început în Catedrala „Sfânta Treime” din Tbilisi cu un moment de rugăciune și săvârșirea unui Trisaghion pentru Preafericitul Ilia al II‑lea al Georgiei, trecut la Domnul în data de 17 martie 2026.

Exprimarea votului pentru noul Întâistătător a avut loc în cadru deschis, iar numărătoarea voturilor s-a desfășurat cu ușile închise. În urma scrutinului, Mitropolitul Shio a fost ales prin votul majorității ierarhilor Sfântului Sinod, primind 22 de voturi din cele 39 exprimate.

Născut la 1 februarie 1969 în Tbilisi, Mitropolitul Shio Mujiri a urmat studiile Seminarului Teologic din Batumi, ale Academiei Teologice din Moscova și ale Universității Ortodoxe „Sfântul Tihon” din același oraș. A primit tunderea în monahism în anul 1993, trei ani mai târziu fiind hirotonit întru preot. În anul 2003 a fost chemat la treapta arhieriei, fiind hirotonit Episcop de Senaki și Chkorotsku, iar la 2 august 2010 a fost ridicat la rangul de mitropolit.

 

 

