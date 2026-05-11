Mesaj de felicitare pentru Întâistătătorul ales al Bisericii Ortodoxe a Georgiei

București, 11 mai 2026

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte SHIO,

Patriarhul Catolicos ales al Întregii Georgii

Preafericirea Voastră,

Hristos a Înviat!

Cu mare bucurie în Domnul nostru Iisus Hristos, dorim să vă felicităm cu prilejul alegerii în demnitatea de Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta și Tskhum-Abkhazia și Patriarh Catolicos al Întregii Georgii. Totodată, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască multe împliniri duhovnicești în noua misiune ce v-a fost încredințată.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului și al credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Preafericirii Voastre ani mulți și binecuvântați în slujirea poporului ortodox din Georgia și ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu deosebită stimă și frățească îmbrățișare în Hristos,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Bucharest, 11 May 2026

His Beatitude SHIO,

Catholicos Patriarch elect of All Georgia

Your Beatitude,

Christ is Risen!

With great joy in our Lord Jesus Christ, we would like to congratulate you on the occasion of your election as Archbishop of Mtskheta and Tbilisi, Metropolitan of Bichvinta and Tskhum-Abkhazia, and Catholicos Patriarch of All Georgia. At the same time, we pray our Lord Jesus Christ to grant you many spiritual accomplishments in the new mission entrusted to you.

On behalf of the members of the Holy Synod, the clergy and the faithful of the Romanian Orthodox Church, we wish Your Beatitude many blessed years in the service of the Orthodox people of Georgia and help from God in all your pastoral and missionary activity.

Many and blessed years to come!

With high esteem and fraternal embrace in Christ,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church