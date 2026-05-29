Ședință organizatorică la Mănăstirea Pasărea

Cu șapte zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, și a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, la mănăstirea ilfoveană a avut loc astăzi, 29 mai 2026, ședința organizatorică dedicată pregătirii acestui moment istoric pentru așezământul monahal. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor implicate în organizarea evenimentului, precum și delegați ai Patriarhiei Române și ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ședința a fost prezidată de Simona Neculae, prefectul județului Ilfov, care a subliniat importanța organizării în bune condiții a unui eveniment de o asemenea amploare pentru Biserica Ortodoxă Română.

„Întâlnirea de astăzi a avut un caracter tehnic și a reunit toate instituțiile responsabile de menținere a ordinii și siguranței publice cu prilejul evenimentelor religioase organizate în perioada 4‑5 iunie 2026. Au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București‑Ilfov, ai Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai administrațiilor locale din Brănești și Găneasa, delegați ai Patriarhiei Române, precum și reprezentanți ai Instituției Prefectului, alături de care am participat și eu împreună cu doi colegi. Scopul acestei întâlniri a fost stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea eventualelor incidente, având în vedere numărul mare de pelerini așteptați la acest important eveniment religios”, a declarat prefectul județului Ilfov.

Locotenent‑colonelul Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, a oferit recomandări pentru pelerinii care vor participa la sărbătorile de la Mănăstirea Pasărea.

„Referitor la participarea enoriașilor, atât din țară, cât și a locuitorilor din zonă, am câteva precizări importante. Pentru a evita busculadele și aglomerările, îi rugăm să respecte indicațiile forțelor de ordine. Cei care se deplasează în familie, cu minori sau copii mici, trebuie să‑i supravegheze permanent, să aibă grijă de bunurile personale și să se asigure că au suficiente lichide, deoarece sunt posibile formarea unor rânduri și prelungirea activității pe durata nopții”, a declarat șeful Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

De asemenea, Claudiu‑Valeriu Crăciun, prim‑adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București‑Ilfov, a prezentat măsurile privind prezența personalului de intervenție, atât pentru asistență medicală, cât și pentru stingerea incendiilor: „Încă din momentul în care am fost invitați să participăm la organizarea acestui eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Dealul Spirii» București‑Ilfov a alocat resurse și va face parte din dispozitivul de securitate și ordine publică, asigurând personal și autospeciale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Patriarhiei Române, a prezentat programul manifestărilor prilejuite de proclamarea locală a canonizării celor două sfinte de la Mănăstirea Pasărea: „Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Elisabeta și Filofteia de la Pasărea vor începe în ziua de joi, 4 iunie, când se va face seara slujba Privegherii, iar apoi, în ziua următoare, 5 iunie, se vor face Ceasurile, urmate de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarhi invitați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar la finalul slujbei se va oficia proclamarea locală a celor două sfinte ocrotitoare ale obștii monahale”.

Mihai Paraschiv, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional, a explicat că la eveniment vor fi prezenți și tineri voluntari: „Pentru acest eveniment, vom organiza grupuri de voluntari formate din câte 50 de persoane, începând cu data de 4 iunie. Aceștia se vor schimba la intervale orare stabilite, pentru a răspunde tuturor necesităților credincioșilor prezenți. Voluntarii vor putea fi identificați cu ușurință datorită unei vestimentații distincte și vor contribui la coordonarea activităților din cadrul proclamării locale”.

De asemenea, stavrofora Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, a adresat un îndemn tuturor credincioșilor și pelerinilor de a participa în număr cât mai mare la acest eveniment unic din viața obștii monahale.

„Îi așteptăm cu mare bucurie duhovnicească pe toți pelerinii din București și din împrejurimi, pe toți monahii și monahiile care au cunoscut‑o mai ales pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta. Să aducem, în primul rând, slavă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare oferită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea de a canoniza 16 femei românce, printre care se numără și aceste două monahii nevoitoare din sfânta noastră mănăstire. […] Cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta vor reprezenta un odor de mare preț, întrucât aceasta este foarte iubită de întregul cin monahal, de ierarhia bisericească și de numeroși credincioși, dintre care foarte mulți au cunoscut‑o personal și au simțit ajutorul rugăciunilor sale. Vă mulțumim tuturor!”, a transmis stareța Mănăstirii Pasărea.