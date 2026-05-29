Concert extraordinar în încheierea Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași

Patru coruri au urcat pe scena Centrului de evenimente „Agora” joi, 28 mai, la Concertul de final al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași. La eveniment au luat parte și cântăreții bisericești din Arhiepiscopia Iașilor, care au oferit răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie și au luat parte, în decursul zilei, la diferite ateliere de formare. La acest moment festiv a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat un cuvânt de binecuvântare tuturor psalților și cântăreților de muzică bisericească prezenți la IBMF.

Concertul, care a încheiat cea de‑a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină, intitulat „Maica Domnului și Sfintele Femei ale neamului românesc”, a fost susținut de membrii Corului academic „Byzantion”, dirijat de lect. dr. Adrian Sîrbu, de copiii Corului „Mini‑Byzantion”, de Grupul psaltic „Emanuel Zmeu” din Botoșani, coordonat de pr. Dumitru Anușca, precum și de cântăreții bisericești din parohiile Eparhiei Iașilor.

La finalul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de recunoștință către membrii corurilor și organizatorii festivalului, afirmând totodată că, prin rugăciunea cântată, oamenii se apropie mai mult de Domnul Hristos:

„Legătura omului cu Dumnezeu se exprimă, se arată, se trăiește mai mult prin cântare decât prin cuvânt și simțim acest lucru la Sfânta Liturghie. Dau slavă lui Dumnezeu că și în acest an Festivalul de Muzică Bizantină din Iași a putut avea loc. Cei care sunt în spatele acestui eveniment, probabil, doar ei știu câtă zdroabă, cât nesomn, câte ispite și câte nemulțumiri primesc, poate, din stânga și din dreapta, dar au în cele din urmă, și nădăjduiesc acest lucru, sentimentul că au făcut voia lui Dumnezeu și au adus Lui laudă, cântare și preaslăvire. Zice Psalmistul David „Cânta‑voi Dumnezeului meu până ce voi fi”, arătând că existența noastră este împreunată cu cântarea. Anul acesta, de fapt, cred că niciodată nu a lipsit din inima festivalului, am avut‑o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ei i s‑au alăturat Sfintele Femei dintotdeauna și de peste tot, cu accent special asupra femeilor din parohii, din viața de familie sau din sihăstrii, care prin viața lor s‑au apropiat ele de Domnul și prin rugăciunea lor ne ajută să ne apropiem și noi. Cântarea îndreptată spre Maica Domnului și spre aceste Sfinte Femei ne‑au arătat, poate, mai mult decât orice discurs, ceea ce dorea Sfântul Maxim Mărturisitorul, ca după chipul Maicii Domnului, „fiecare suflet să devină mamă și fecioară, adică sufletul să fie curat și în el să Se așeze Domnul și din sufletul curat, unde S‑a așezat Domnul”, să Se nască Domnul și în sufletul celor care au legătură cu persoana care Îl are înlăuntrul ei pe Domnul, căci a mărturisit același dumnezeiesc Părinte Maxim, „Dumnezeu dorește ca taina întrupării Sale să se împlinească întru toți oamenii”. Se cuvine acum, la sfârșit, să mulțumim acelora care au fost prezenți, aici sau zilele trecute, celor care au venit din București, de la Sfânta Patriarhie, cei care au venit din alte orașe ale țării, care au participat la un simpozion, veniți din 12 țări, în aceste zile la Iași, și în mod special cântăreților bisericești din eparhia noastră. Am înțeles că acest concert a fost dedicat și lor. Ei sunt obișnuiți doar să dedice cântarea lor altora, și probabil mai puțin găsim oameni care le mulțumește și le dedică și lor ceva”.

Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași este o inițiativă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei dedicată promovării artei sacre de inspirație bizantină.

Toate concertele și slujbele oficiate în cadrul IBMF au fost transmise LIVE și pot fi urmărite pe rețelele de socializare ale festivalului, precum și pe portalul doxologia.ro.