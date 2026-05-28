Pelerini ortodocși și catolici în vizită la Palatul Patriarhiei

Un grup de pelerini din Italia, aflați pentru o săptămână în țara noastră, a fost primit astăzi, 28 mai 2026, la Palatul Patriarhiei, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal. Grupul de pelerini este format din creștini ortodocși și catolici, profesori și studenți de la Facultatea de Teologie „Sant’Anselmo” din Roma.

După ce au admirat expoziția cu lucrările din cadrul concursului „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, expusă în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, pelerinii au fost primiți în Sala „Consilium” de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Aici, la Palatul Patriarhiei, a fost primit în anul 1999 Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II‑lea și, de asemenea, în anul 2019, Papa Francisc. Într‑o altă sală de aici, din Palatul Patriarhiei, în care a avut loc întâlnirea dintre delegația papală și membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este montată în perete o placă de marmură care amintește de vizita Papei Ioan Paul al II‑lea. Cu siguranță, prin intermediul mass‑media, ați văzut cât de călduroasă a fost primirea celor doi papi de către români, catolici și ortodocși deopotrivă”, a spus Preasfinția Sa.

Părintele Gheorghe Militaru, vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, ne‑a declarat că acest pelerinaj este organizat pentru a descoperi bogăția Ortodoxiei românești: „Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, un grup de pelerini ortodocși și catolici, profesori și studenți de la Facultatea de Teologie «Sant’Anselmo» din Roma, cu specializarea Liturgică, poposește în România pentru șapte zile, pe urmele sfinților, la lăcașuri de cult și mănăstiri din sudul României. Astăzi am vizitat Palatul Patriarhiei și mulțumim Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântare și Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, pentru cuvântul adresat. Vom vizita câteva lăcașuri din sudul României, de la Pitești, Târgoviște, Valea Oltului, după care vom urca la Sibiu, la Sâmbăta de Sus și vom coborî pe la Sinaia și Mănăstirea Ghighiu, Mănăstirea Cernica, după care ne vom întoarce la Roma, de unde am venit”.

Vizita la Mănăstirea Cernica, unde se află moaștele Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, va fi completată de faptul că pelerinii vor citi, pe parcursul întregului pelerinaj, câte o pagină din scrierile sfântului.

