Conferinţă clericală la Giroc

Clericii din cele trei protopopiate, Timișoara I, Timișoara II și Deta, s‑au întrunit marţi, 26 mai, în biserica nouă a Parohiei Giroc, judeţul Timiş, pentru sesiunea de primăvară a conferințelor preoțești.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost întâmpinat de părintele vicar eparhial Timotei Anișorac, de părintele Ionel Popescu, de protopopii Zaharia Pereș, Caius Andrașoni și Ciprian Boșca, de părinții consilieri de la Centrul eparhial, de părinții profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara și de preoții protopopiatelor amintite.

Întâlnirea a debutat cu oficierea Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos.

Cuvântul introductiv al conferinței l‑a avut părintele Timotei Anișorac, care a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezenţă, subliniind totodată importanța Anului omagial în contextul secularizant al societății de astăzi.

Părintele protopop Zaharia Pereș a prezentat celor de față motivarea Sfântului Sinod referitoare la tema Anului omagial: „Pastorația familiei creștine”, prezentându-i și pe preoții care urmau să susțină referatele.

Primul referent a fost preotul Ion‑Ache Novac de la Parohia Steaua din Timișoara, care a subliniat că în orice familie este nevoie ca Hristos să fie prezent. Părintele a afirmat că boala secolului este lipsa lui Dumnezeu din familie, aducând argumente pentru „eradicarea” acestei boli: întoarcerea la Dumnezeu, rugăciunea și participarea activă la viața sacramental‑liturgică.

Cel de‑al doilea referent a fost preotul Dragan Giorgiev de la Parohia Voiteg, judeţul Timiş, care a scos în evidență toate provocările cu care se confruntă o familie contemporană: secularism, divorț, concubinaj, erodarea autorității părintești, dependență de online etc., oferind, în același timp, soluții practice pentru combaterea acestor factori.

Al treilea referent a fost preotul Daniel Sântion de la Parohia Izvin, judeţul Timiş, care a adus în fața auditoriului temeiuri scripturistice vetero și nou‑testamentare, mărturii ale Sfinților Părinți despre familia creștină, oferind și o perspectivă personală a pastorației acesteia.

În a doua parte a întâlnirii, felicitându‑i pe cei trei părinți referenți, Mitropolitul Banatului a pornit de la premisa creației, subliniind că omul a fost creat în mod direct de Dumnezeu, spre deosebire de toate celelalte ființe și lucruri care au fost create prin poruncă. Astfel, omul posedă „chipul” lui Dumnezeu, adică rațiune, voință și afecte, dar și posibilitatea de a se asemăna cu Dumnezeu prin virtuțile pe care le poate dobândi. Chipul lui Dumnezeu îl avem, iar asemănarea se dobândește. Pe aceeași logică, și familia creștină este făcută după chipul și asemănarea cu Dumnezeu, iar omul este creația din iubire a lui Dumnezeu: „Dumnezeu l‑a creat pe om ca să aibă ce iubi, așa cum și un sculptor sau pictor, de exemplu, își creează opera ca s‑o iubească”. Un alt aspect subliniat de Înaltpreasfinția Sa a fost afirmația Sfântului Vasile cel Mare, potrivit căreia „creștinismul este asemănarea cu Dumnezeu atât cât îi este cu putință firii omenești”.

La final, Părintele Mitropolit Ioan a adresat îndemnul ca fiecare preot să „adopte” o familie nevoiașă care are nevoie de ajutor financiar și duhovnicesc, pentru a‑i purta de grijă în această lume contemporană, tot mai rece, egoistă și îndepărtată de Dumnezeu.