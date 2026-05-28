Hramul Parohiei Micești din județul Argeș

Parohia Micești, din cadrul Protopopiatului Mioveni, județul Argeș, și‑a cinstit miercuri, 27 mai, ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Cu acest prilej, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii veniți la biserica din comuna Micești au avut bucuria de a se închina la o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Mărturisitor Ioan Rusul.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evocat câteva dintre minunile săvârșite de Sfântul Ioan Rusul.

„Mulțumim lui Dumnezeu că îl prăznuim în calendar pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul, acest minunat sfânt a cărui viață m‑a impresionat încă de la prima lectură. Este clar că Dumnezeu lucrează prin sfinții Săi, iar Sfântul Ioan Rusul este o dovadă vie a acestei lucrări. Minunile sale, precum cea cu tipsia cu pilaf trimisă stăpânului de la mare distanță, continuă să impresioneze și astăzi. Să mulțumim Domnului pentru toate binefacerile Sale și să ne cerem iertare pentru greșelile noastre, pentru ca pacea lui Dumnezeu să se sălășluiască în inimile noastre”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei a fost oficiat și un parastas pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii, trecuți la cele veșnice.

Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844, prin contribuția credincioșilor din localitate, sub îndrumarea preotului Barbu Bîrzotescu.

De asemenea, în cursul zilei de marți, 26 mai, a fost sfințită noua troiță din centrul satului, un moment deosebit pentru întreaga comunitate, care îmbogățește patrimoniul spiritual al localității.