Șapte ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui profesor Nicolae Achimescu

În memoria părintelui prof. univ. dr. Nicolae Achimescu, sâmbătă, 23 mai, a fost săvârșită o slujbă de pomenire la împlinirea a 7 ani de la trecerea sa la cele veș­nice, la mormântul său aflat în cimitirul Mănăstirii Cernica, jude­țul Ilfov. Slujba Parastasului a fost oficiată de un sobor de slujitori, ucenici de-ai regretatului părinte profesor.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, slujba Parastasului pentru părintele profesor Nicolae Achimescu a fost săvârșită de părintele asist. univ. dr. Valentin Ilie, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; părintele Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal, directorul Publicaţiilor LUMINA ale Patriarhiei Române, și părintele Lucian Dumitru Vartolomei, fost slujitor al Parohiei Șiroca, comuna Godeanu, județul Mehe­dinți, localitatea natală a părintelui Nicolae Achimescu. La slujbă au participat, de asemenea, membri ai familiei, apropiați și prieteni de-ai părintelui Nicolae Achimescu.

Părintele consilier patriarhal Ștefan Sfarghie a prezentat aspecte privitoare la personalitatea și lucrarea părintelui Nicolae Achimescu. „La 7 ani de la trecerea din viața aceasta a părintelui profesor Nicolae Achimescu, aduc un prinos de recunoștință, rugăciune și neștearsă amintire celui care a luminat generații de teologi și a marcat profund parcursul meu academic și spiritual. Părintele profesor a fost o somitate a teologiei românești și un titan al catedrei de Istoria și filosofia religiilor. Am avut onoarea de a-l avea coordonator al tezei mele de doctorat, astfel încât pot spune că a fost un mentor cu o rigoare academică desăvârșită și, în același timp, un părinte cu o blândețe caldă, dornic mereu să cultive excelența și discernământul în sufletele ucenicilor săi. Pomenindu-l astăzi, la acest prag de 7 ani, dau slavă lui Dumnezeu pentru privilegiul de a-i fi fost doctorand și de a fi ucenicit la umbra vastei sale culturi și a credinței sale statornice. Memoria sa rămâne vie prin cărțile sale fundamentale, dar și prin generațiile de studenți pe care le-a format”, a spus părintele consilier patriarhal.

De asemenea, părintele asist. dr. Valentin Ilie a evocat bogatul tezaur teologic lăsat moș­tenire de părintele Nicolae Achimescu gene­rațiilor de studenți. „Activitatea părintelui Nicolae Achimescu a continuat prin conferințele cu caracter interreligios și intercultural organizate de-a lungul timpului, dar și prin ucenicii care i-au urmat lucrarea și misiunea academică. Numele părintelui este pomenit nu doar în țară, ci și de către cei care l-au cunoscut peste hotare, indiferent de confesiunea religioasă din care fac parte, amintindu-și mereu cu prețuire de personalitatea și de contribuția sa teologică. Totodată, trebuie să evidențiem și volumele publicate în ultimii ani: «Adevăr, Mărturisire, Dialog. In memoriam Pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu», «Dicționar de nume și termeni religioși iudaici» și «Dicționar de nume și termeni religioși orientali». De asemenea, în anul 2025 a fost reeditat manualul: «Istoria și Filosofia Religiilor. Religii ale lumii antice», iar în prezent se află în curs de publicare o nouă ediție a lucrării: «Religii în dialog». Aceste lucrări reprezintă repere importante pentru studiul istoriei și religiilor, contribuind la aprofundarea dialogului interreligios și la formarea academică a noilor generații de teologi și cercetători”, a subliniat părintele Valentin Ilie.

În continuare, a fost oficiată slujba Parastasului și la Parohia Doamna Oltea din Capitală, din sobor făcând parte și părintele Mihai-Cris­tian Popescu, protoiereu al Protoieriei Sector 2 Capitală.

Între anii 1993-2005, părintele Nicolae Achimescu și-a desfășurat activitatea academică în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la facultățile de Teologie și Litere, parcurgând treptele universitare de la lector la conferențiar și profesor universitar. În această perioadă, a predat disciplina Istoria și filosofia religiilor, contribuind semnificativ la formarea teologică și culturală a numeroase generații de studenți. În perioada anilor 2000-2004, a îndeplinit funcția de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Totodată, a fost membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educației, precum și expert evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învăță­mântul Superior (CNCSIS). Între anii 2005 și 2010, a coordonat activitatea Școlii Doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de director. Din anul 2008, și-a continuat activitatea didactică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, unde a activat ca profesor universitar și conducător de doctorat în domeniul Istoriei și filosofiei religiilor.