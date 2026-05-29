Şedinţă de constituire a noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului

În Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc joi, 28 mai, şedinţa solemnă de constituire a noii Adunări eparhiale şi a noului Consiliu eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Noii membri, cu mandat pentru perioada 2026‑2030, au participat la un Te Deum pentru a‑I mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile şi ocrotirea Sa, slujba religioasă fiind săvârşită în capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu de un sobor de preoţi, în prezenţa ierarhului. Soborul slujitor a fost condus de vicarul mitropolitan, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, alături de care s‑au aflat vicarul administrativ eparhial, pr. Bogdan Fluieraș, consilieri eparhiali și protopopi. La final, ierarhul le‑a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la slujba de mulţumire în capela ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul şi de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel care a fost rector al Institutului Teologic de la Sibiu, informează Mitropolia Ardealului.

Lucrările şedinţei au început cu un cuvânt de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, care a mulţumit tuturor membrilor pentru implicarea în activităţile Arhiepiscopiei Sibiului.

„Dumnezeu este Cel care ne ajută să putem să conducem această corabie a mântuirii, care este Biserica Lui, pe valurile vieţii. De aceea, Biserica are şi o organizare văzută, canonică. Am moştenit de la ocrotitorul nostru, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, primul Mitropolit al Ardealului, modul acesta de administrare a bunurilor bisericeşti printr‑o conducere proporţională: o treime clerici şi două treimi laici. Împreună, clericii şi laicii, formăm poporul lui Dumnezeu şi suntem mădulare ale Trupului Tainic al Domnului. Sistemul acesta a fost generalizat în întreaga Biserică şi este bine ca cei care susţin Biserica şi sunt credincioşii noştri să aibă reprezentanţi în aceste două foruri de conducere”, a spus ierarhul.

După mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, a fost anunțată retragerea din activitatea de protopop de Mediaş a pr. Ovidiu Găban şi preluarea mandatului de pr. Flaviu‑Gabriel Fleșer.

A urmat depunerea jurământului, precum și dezbaterea și aprobarea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Două proiecte de suflet ale Înaltpreasfinției Sale au fost amintite, și anume noul cămin studențesc și cooperarea începută cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Sorin Radu, pentru refacerea clădirii istorice a Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și cel al construcției noii catedrale din Centrul Civic al Brașovului, proiect care se bucură de sprijinul noii Adunări eparhiale. Au luat cuvântul Lucian Pătraşcu, viceprimar al municipiului Brașov, avocatul Adrian Rusu şi notarul Dan Ioan Cristolovean.

La finalul şedinţei, membrii au primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu distincţiile „Crucea Șaguniană” pentru laici şi „Ordinul Cultural Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”.