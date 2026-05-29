Moment aniversar pentru Comandamentul Componentei Aeriene

Comandamentul Componentei Aeriene „General comandant aviator Ermil Gheorghiu” a împlinit astăzi 76 de ani de la înființare. Momentul aniversar a fost marcat printr‑o ceremonie militară și religioasă la unitatea din localitatea Moara Vlăsiei, județul Ilfov. La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

Împlinirea a 76 de ani de la înființarea Comandamentului Componentei Aeriene „General comandant aviator Ermil Gheorghiu” a fost marcată astăzi printr‑o ceremonie militară și religioasă, organizată în incinta unității. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Aeriene, comandanți ai structurilor din Forțele Aeriene Române, reprezentanți ai autorităților locale, cadre militare, rezerviști, personal civil contractual și clerical. Ceremonialul a început cu intonarea Imnului Național și s‑a încheiat cu defilarea detașamentului constituit.

În cadrul ceremoniei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum. Preasfinția Sa le‑a vorbit celor prezenți despre Sfinții Împărați Constantin și Elena, care sunt ocrotitorii bisericii din incinta unității, i‑a felicitat și a subliniat că momentul aniversar este și unul de recunoștință.

„Sfântul Constantin cel Mare, care a fost și el străjer al acestor ținuturi, ctitor de biserici în regiunea aceasta și apărător al credinței, este un îndemn pentru fiecare dintre noi, clerici, militari, credincioși, de a apăra țara aceasta pe care Dumnezeu ne‑a lăsat‑o moștenire, dar și credința care a însemnat temelia unității noastre, așa cum unitatea Bisericii pentru Constantin cel Mare, care a convocat Sinodul de la Niceea, a însemnat temelia unității Imperiului Roman. Vă felicităm cu prilejul acestor două sărbători, ziua Comandamentului și ziua hramului bisericii. Vă felicităm pentru realizările împlinite de la ultima noastră venire aici și Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca mai ales în contextul acesta destul de fragil să vă dăruiască mult curaj, multă înțelepciune și mult ajutor”, a declarat Preasfinția Sa, potrivit TRINITAS TV.

În continuare, generalul de flotilă aeriană Ciprian Marin a transmis un mesaj de felicitare.

„Vă adresez mulțumiri din partea Statului Major al Forțelor Aeriene, atât pentru cei care sunteți astăzi îmbrăcați în uniformă, cât și pentru domnii și doamnele din fața dumneavoastră care au slujit de‑a lungul timpului în cadrul Comandamentului Componentei Aeriene, indiferent de cum s‑a numit el de‑a lungul anilor. Sunt sigur că procesul de tehnologizare și modernizare a Forțelor Aeriene din acești ani ne va întregi o imagine aeriană, astfel încât Forțele Aeriene să slujească și să apere cât mai bine cerul patriei”.

La rândul său, comandantul Comandamentului Componentei Aeriene, generalul de flotilă aeriană Ioan Mischie, a afirmat că sărbătorirea celor 76 de ani de la înființarea instituției este o ocazie de a reflecta la moștenirea înaintașilor, la tradiția dedicării și devotamentului pentru îndeplinirea misiunii de bază.

„Ultima reorganizare și transformare a avut loc în anul 2021, moment în care structura a devenit Comandamentul Componentei Aeriene, o structură cu misiuni concrete în spațiul aerian național și cel al NATO, o structură de elită în cadrul Forțelor Aeriene Române. La o parte dintre aceste transformări, dumneavoastră, foști comandanți și ofițeri, ați contribuit din plin, punând cărămidă peste cărămidă la fundația făcută de predecesori, lăsându‑ne nouă o structură modernă, cu capacitatea de a analiza, planifica și acționa conform misiunii, pe timp de pace, criză sau conflict”.

Evenimentul a continuat cu oferirea de distincții militare, iar la final ierarhul a oficiat un parastas pentru eroii aerului, la troița ridicată în memoria lor în incinta unității militare.