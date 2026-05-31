Praznicul Cincizecimii la Catedrala Mitropolitană din Iași

În această duminică, de marele praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora, Episcop de Haapsalu (Estonia). Potrivit rânduielii liturgice, după oficierea Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba Vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost citite cele șapte rugăciuni speciale care amintesc de cele șapte daruri ale Duhului Sfânt. La final, ieșenii au primit ramuri de tei binecuvântate, în amintirea momentului în care Duhul Sfânt S‑a pogorât peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc.

Potrivit tradiției Bisericii, marea sărbătoare a Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli reprezintă momentul în care Sfânta Biserică a luat ființă în mod văzut. După primirea Duhului Sfânt, ucenicii Mântuitorului Hristos au plecat să propovăduiască Evanghelia tuturor neamurilor, întemeind comunități creștine și rânduind episcopi în cetăți. Acest moment deosebit a fost sărbătorit și la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde Părintele Mitropolit Teofan împreună cu PS Damaskinos Olkinuora, Episcop de Haapsalu (Estonia) și slujitorii sfântului lăcaș au oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Operei Naţionale Române din Iaşi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat semnificația duhovnicească a praznicului Cincizecimii, arătând că fiecare creștin este chemat să devină mărturisitor și misionar al lui Hristos, asemenea Sfinților Apostoli:

„Mesajul esențial al Cincizecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum Apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într‑o țară care nu‑L cunoaște pe Hristos. Dar chiar și într‑o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini, să nu credem că nu există nevoie de misiune. Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos. Pentru că Biserica nu este un rai care ne asigură siguranța tuturor, ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume. De asemenea, misiunea înseamnă că, în viața mea de zi cu zi, dacă Îl cunosc pe Hristos și dacă am focul dragostei pentru El în inima mea, pot, prin abnegație, prin renunțarea la mine însumi, prin încercările pe care le am și prin dragostea față de ceilalți, să‑i ajut și pe ceilalți creștini care nu au o asemenea dragoste arzând în ei precum am eu. Astfel, înțelegem că în Rai nu mergem singuri și nu devenim cetățeni ai Raiului de unii singuri, ci ca un singur trup al lui Hristos”.

În cadrul slujbei, Ștefan Cojocariu, ostenitor al Centrului Cultural‑Misionar Doxologia, a primit hirotonia întru diacon.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor, subliniind că adumbrirea, împărtășirea și dobândirea Duhului Sfânt reprezintă stări esențiale ale vieții duhovnicești:

„Adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul Sfânt și dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului adevărat, ale omului celui din lăuntru, ale omului celui tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul Sfânt și adumbrirea Duhului Sfânt peste viața omului binecuvântat se arată în trei lucruri, toate așezate împreună: legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și, în mod special, Spovedania și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării și a mângâierii din Scripturi: din Scriptura Vechiului Testament, din Scriptura Noului Testament și din scrierile Sfinților Părinți de altădată sau mai apropiați de vremea noastră. În al treilea rând, omul așezat sub adumbrirea Duhului Sfânt este omul cu rugăciune curată și continuă, cu cugetare smerită, cu duh de pocăință și cu dragoste pentru toți și pentru toate”.

După împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii au participat la slujba Vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost citite cele șapte rugăciuni rânduite de Biserică pentru această zi. După ce au primit ramurile de tei, cei prezenți au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Frunzele de tei sau de nuc ne aduc aminte de momentul când Duhul Sfânt S‑a pogorât peste Sfinții Apostoli în chip de limbi de foc.