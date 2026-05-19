Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Vizită pastorală la Parohia Ciarda Roșie din Timișoara

Un articol de: Pr. Marius Florescu - 19 Mai 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a efectuat duminică, 17 mai, o vizită pastorală la Parohia Ciarda Roșie din Timișoara, Protopopiatul Timișoara II. Chiriarhul a fost întâmpinat în fața bisericii parohiale de părintele paroh dr. Adrian Carebia și părintele profesor Cristian Miloș. În continuare, ierarhul a făcut rugăciune la mormântul ctitorului Constantin Popaluca, aflat în curtea bisericii. În continuare soborul de clerici a săvârșit Sfânta Liturghie la care a participat Înaltpreasfinția Sa, răspunsurile liturgice fiind date de către cântăreții parohiei.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt în care a explicat textul din Evanghelia după Ioan, arătând cele două vindecări pe care le‑a oferit Hristos Domnul orbului din naștere: una trupească și una sufletească. Totodată, ierarhul a apreciat lucrările de pictură din Sfântul Altar și a îndemnat preoții și credincioșii să contribuie pe mai departe la realizarea completă a picturii lăcașului de cult.

Părintele paroh dr. Adrian Carebia a mulțumit Mitropolitului Banatului pentru prezență, pentru purtarea de grijă, pentru binecuvântare și pentru cuvânt.

Biserica Parohiei Ciarda Roșie a fost construită în ultimii 10 ani prin efortul ctitorului și al credincioșilor parohiei, în prezent aflându‑se la momentul pictării sfântului lăcaș. Biserica are hramurile: „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”.

 

