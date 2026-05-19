Târnosirea bisericii din filia Orăști, Parohia Poșaga de Sus, Alba

În Duminica a 6‑a după Paşti (Vindecarea orbului din naștere), Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în filia Orăști, Parohia Poșaga de Sus, Protopopiatul Câmpeni, unde a săvârşit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul”. Ierarhul a oficiat, apoi, Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură, în prezența a numeroși credincioși.

„În Sfânta Scriptură citim că, la începutul creației, Dumnezeu‑Tatăl a zis să fie lumină. Iar în urmă cu două mii de ani Dumnezeu‑Fiul a spus că El este «Lumina lumii» și că cine‑L urmează va avea lumina vieții. Mântuitorul nostru, Soarele dreptății, ne poate lumina pe toți, precum afirmă Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul: «Viața cea nemuritoare/ Dobândim noi, cei de jos./ Și ne facem fiii slavei,/ Prin lumina lui Hristos». Domnul nostru ne oferă lumina Sa în lăcașul bisericesc, unde se vestește Evanghelia, se celebrează Euharistia și se revarsă, în torente, energiile luminoase ale harului divin”, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Cosmin Bădău a fost hirotesit întru sachelar, iar binefăcătorii care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea lăcaşului de cult au primit diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului.