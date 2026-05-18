Moaștele Sfântului Efrem cel Nou, la o biserică din cartierul Rahova

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 18 Mai 2026

La Parohia Tudor Vladimirescu 1 din cartierul bucureștean Rahova va fi adusă, marți, 19 mai 2026, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Evenimentul duhovnicesc este prilejuit de hramul bisericii parohiale, „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, și se va desfășura pe durata a trei zile.

În ziua de marți, 19 mai, de la ora 16:00, va fi întâmpinată delegația Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din sectorul 3 al Capitalei, care va aduce racla cu cinstitul odor și o va așeza într‑un baldachin special amenajat, iar de la ora 16:30 va fi săvârșit Acatistul Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou.

Miercuri, 20 mai, programul liturgic va continua cu slujba Utreniei, de la ora 8:00, urmată de Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 17:00, de Vecernia Mare cu Litia, în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

În ziua hramului, joi, 21 mai, de la ora 7:30 va fi oficiat Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la ora 8:00 slujba Utreniei, iar apoi va fi săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcașului de rugăciune.

Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou va rămâne spre închinare până joi seară, ora 16:00.

La această biserică a pictat și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cea mai frumoasă scenă este Icoana „De tine se bucură”, pictată pe peretele de răsărit al pronaosului. Tot acolo este și o scenă mai rar întâlnită a judecății particulare a sufletului, pe care sfântul a pictat‑o pe peretele de apus în anul 1970.

Biserica Parohiei Tudor Vladimirescu 1 se află pe strada Mărgeanului, nr. 6, București.

 

