Liturghie arhierească în biserica veche din cartierul sibian Turnişor

În Duminica a 6-a după Paşti, credincioşii Bisericii „Sfântul Nicolae” din Sibiu-Turnişor, au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a liturghisit în vechea biserică a cartierului sibian şi a tâlcuit în cuvântul de învăţătură Evanghelia din această duminică.

Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu au liturghisit pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, preoții Mihail Borza și Ciprian Creangă de la Biserica „Sfântul Nicolae” şi alți slujitori ai sfintelor altare. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Marcu, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioşii din cartierul sibian Turnişor au participat în număr mare la Sfânta Liturghie şi au ascultat la final cuvântul de învățătură al ierarhului, care a prezentat învăţăturile desprinse din Evanghelia duminicii.

„Vindecarea orbului din naştere nu a fost doar o minune nemaintâlnită vreodată, ci o tămăduire completă, compusă din două lucrări care se întregesc una pe alta. Prima lucrare minunată a fost o vindecare a unei suferinţe fizice, a lipsei vederii prin dobândirea ei, şi a doua, luminarea sufletului cu flacăra credinţei. După ce l-a văzut cu ochii săi şi l-a cunoscut pe Hristos, Care i S-a descoperit, cel vindecat I s-a închinat Lui. Asemenea Creatorului când a plăsmuit din pământ trupul primului om, Adam, Mântuitorul a săvârşit, mai întâi, o lucrare văzută de completare a simţului vederii, care îi lipsea orbului: a făcut tină şi a uns ochii orbului, l-a trimis la scăldătoarea Siloamului să se spele şi apoi a început să vadă. Minunea vindecării s-a întregit prin cunoaşterea lui Iisus Tămăduitorul şi prin mărturisirea credinţei lui în Fiul lui Dumnezeu. (...) Chemarea noastră este de a ne deschide ochii sufletului nostru şi, dacă păcatele noastre au oprit Lumina să intre înăuntru, să ne deschidem sufletul către Hristos, să-L aşteptăm şi El vine, chiar dacă nu-L chemăm noi. El nu vine atunci când ne îndepărtăm de El, când nu-L dorim, pentru că Dumnezeu nu ne mântuieşte cu forţa niciodată. Dacă suntem chemaţi să ne deschidem ochii sufletului, să înţelegem ceea ce se întâmplă cu viaţa noastră altfel decât vedem cu ochii trupeşti, pentru că ne bucurăm de toate frumuseţile lumii, dorim să progresăm şi noi atunci când îi vedem pe alţii, dar în momentul în care sufletul nostru arde de dorinţa de a se uni cu Hristos şi de a călători cu Hristos, de a împlini voia Lui pentru viaţa de dincolo, avem această şansă a vieţii noastre la care suntem chemaţi cu toţii”, a subliniat ierarhul.

Daruri duhovniceşti

Preotul paroh Mihail Borza i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă peste comunitatea din Turnişor şi i-a oferit în dar o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae.

„Mulţumim în numele dumneavoastră, al credincioşilor, Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru darul acesta al Sfintei Liturghii. Ca întâistătător al eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu este un tată al preoţilor, este un părinte al părinţilor şi iată ce bucurie mare că l-am avut în mijlocul nostru astăzi şi că din mâna Înaltpreasfinţiei Sale am primit în duminica aceasta Sfânta Împărtăşanie. Am primit Sfânta Împărtăşanie din mâna părintelui nostru duhovnicesc pe care îl iubim şi îl cinstim din tot sufletul şi îi mulţumim că a fost în mijlocul nostru în această zi”, a spus pr. Mihail Borza.

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost ridicată în secolul al XIX-lea în vechiul sat Neppendorf, care a devenit în anul 1951 cartier al municipiului Sibiu.