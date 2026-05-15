Oaspeți de la CMB la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Membrii Comisiei „Credință și constituție” a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) au vizitat astăzi, 15 mai, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Aceștia au fost întâmpinați de profesorii instituției de învățământ, printre care s‑au numărat: părintele conf. univ. dr. Marian Vild, părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, părintele lect. univ. dr. Mihai Burlacu, pr. asist. univ. dr. Mihail‑Iulian Grobnicu și lect. univ. dr. Iuliana Bughirică.

Delegația a fost însoțită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din delegație au mai făcut parte părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal.

Părintele conf. univ. dr. Marian Vild, directorul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie, le‑a urat bun-venit membrilor delegației și a subliniat importanța întâlnirii.

„În luna mai 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» a Universității din București a avut bucuria de a primi vizita unei delegații din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, mai exact Comisia «Credință și constituție». Delegația s‑a întâlnit cu membri ai corpului didactic, precum și cu studenți, masteranzi și doctoranzi ai facultății, în cadrul unor consultări dedicate prezentării activității comitetului, axată pe trei direcții principale: eclesiologia, antropologia și misiunea. Participanții au avut ocazia să afle mai multe despre activitatea acestui organism și să reflecteze asupra posibilităților unor viitoare proiecte comune. Comisia reunește reprezentanți ai diferitelor Biserici din întreaga lume, fiind semnificativ faptul că aproximativ 25% dintre membri sunt ortodocși. Totodată, structura de conducere include teologi ortodocși, între care se numără directorul comitetului, un teolog ortodox sârb de la Belgrad, precum și alți membri ortodocși, inclusiv doi teologi români. Întâlnirea a fost gândită și ca un prilej de consolidare a relațiilor instituționale dintre facultatea noastră și Consiliul Mondial al Bisericilor, în special cu această Comisie, care va sărbători anul viitor 100 de ani de activitate”, ne‑a spus părintele Marian Vild.

De asemenea, membrii delegației au avut prilejul de a cunoaște mai îndeaproape istoria și tradiția Facultății de Teologie Ortodoxă din București, rolul acesteia în formarea teologică și culturală a spațiului românesc, precum și contribuția unor importanți profesori și teologi la dezvoltarea vieții academice și bisericești din România.

