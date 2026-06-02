Două noi teze de doctorat susținute la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

În Amfiteatrul „Prof. Dr. Teodor M. Popescu” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București au avut loc astăzi, 2 iunie, susţinerea publică a două noi teze de doctorat care abordează teme de actualitate pentru cercetarea teologică: fenomenul neognosticismului în cultura contemporană și rolul educației nonformale în Biserica Ortodoxă Română. În urma evaluării comisiilor de susținere, cei doi candidați, părintele protos. Antim Bâru și părintele prof. Marius Cristian Dima, au primit titlul de doctor în teologie.

Prima teză susținută, „Neognosticismul sau pseudo‑împlinirea spirituală prin întoarcerea la gnoză”, a părintelui protosinghel Antim Bâru, starețul Mănăstirii Chiajna‑Giulești, Bucureşti, l‑a avut drept coordonator pe conf. univ. dr. Adrian‑Nicolae Lemeni. Din comisia prezidată de pr. prof. univ. dr. David Pestroiu au mai făcut parte și: pr. prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan, cadru didactic al instituției de învățământ teologic universitar din Capitală; prof. univ. dr. Nicolae Turcan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj Napoca și prof. univ. dr. Constantin‑Iulian Damian de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. Lucrarea, structurată în șapte capitole, subliniază necesitatea cunoașterii fenomenului neognosticismului „prin identificarea ideilor și a simbolurilor religioase din jocurile video, filme și muzică, care au la bază filosofia și gândirea gnostică și analiza acestora din punct de vedere teologic”.

Cea de‑a doua teză, „Aspecte ale educației nonformale în Biserica Ortodoxă Română. Misiune, viziune, lucrare”, realizată de părintele prof. Marius Cristian Dima, director al Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, i‑a avut drept coordonatori științifici pe conf. univ. dr. Adrian Nicolae Lemeni și pe prof. univ. dr. Constantin Cucoș. Comisia de susținere a fost formată din pr. prof. univ. dr. David Pestroiu în calitate de președinte, referenții oficiali fiind pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București; C.S. I dr. Irina Horga de la Institutul de Științe ale Educației și conf. univ. dr. Vasile Timiș de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. Lucrarea formată din 4 capitole „explorează simetric toate contextele instructive și formative edificate de Biserica Ortodoxă Română în cele trei forme de educație: formală, informală și nonformală, focalizând asupra ponderii, legitimității, diversității și relevanței celei din urmă”.

În urma deliberărilor comisiilor, cei doi candidați au primit titlul de doctor în teologie.