Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Mănăstirea Pantocrator din Teleorman

La praznicul Cincizecimii, duminică, 31 mai, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pantocrator, din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a așezământului monahal.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul obștii monahale; părintele Dragoș‑Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial, precum și alți preoți și diaconi.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Alexandriei și Teleormanului le‑a vorbit credincioșilor prezenți despre praznicul Cincizecimii, subliniind rolul pe care Duhul Sfânt îl are în viața creștinilor. „Praznicul Cincizecimii este momentul în care Biserica își descoperă deplin identitatea sa, ca Trup al lui Hristos, viu și lucrător în lume prin harul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu este doar o prezență nevăzută, ci Mângâietorul care ne întărește în credință, ne luminează mintea și ne călăuzește pașii spre mântuire. El este Cel care sfințește viața credincioșilor, transformând inima omului din piatră în inimă vie, plină de iubire și milostivire. Fără lucrarea Duhului Sfânt, nu am putea înțelege adevărul Evangheliei și nici nu am putea rămâne statornici în încercările vieții. Astăzi, la Cincizecime, suntem chemați să ne deschidem sufletele pentru a primi darurile Sale: pacea, bucuria, răbdarea și puterea de a face binele. Duhul Sfânt unește Biserica, întărește comuniunea dintre oameni și ne învață să trăim în iubire jertfelnică”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul, împreună cu soborul de slujitori, a săvârșit, potrivit tradiției Bisericii, Vecernia plecării genunchilor. În cadrul acestei slujbe, Preasfințitul Părinte Galaction, alături de preoții slujitori, a rostit cele șapte rugăciuni de invocare a ajutorului Preasfintei Treimi, binecuvântând frunzele de nuc, care au fost împărțite la final credincioșilor prezenți.