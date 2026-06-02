Sărbătoarea tinerilor la Mănăstirea Buciumeni

An de an, praznicul Sfintei Treimi adună la Sfânta Liturghie şi la convorbirile duhovniceşti care se desfăşoară în pădurea ce înconjoară Mănăstirea Buciumeni din nordul judeţului Galaţi foarte mulţi tineri de la şcolile din judeţele Galaţi şi Brăila.

Cu prilejul acestui mare praznic, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârşit luni, 1 iunie, Sfânta Liturghie la Altarul de vară din mijlocul pădurii, în prezenţa celor peste 1.500 de tineri şi a numeroşi credincioşi veniţi special din multe zone ale eparhiei pentru a participa la această mare sărbătoare din codrii Buciumenilor. Anul acesta, pelerinajul tinerilor la hramul Mănăstirii Buciumeni a ajuns la cea de‑a 31‑a ediţie şi a coincis cu Ziua Internaţională a Copilului, tema generală a manifestării fiind dedicată omagierii familiei creştine. Tinerii au cântat răspunsurile liturgice într‑o frumoasă şi deosebită armonie, în mijlocul acestora fiind prezenţi mulţi preoţi şi cântăreţi bisericeşti, veniţi din cele opt protopopiate ale eparhiei.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a arătat că sărbătoarea reuneşte o comunitate extinsă privită ca o mare familie creștină: preoți şi familiile acestora, cadre didactice, părinți, bunici şi elevi olimpici din 63 de licee. De asemenea, în contextul anului dedicat omagierii familiei creștine şi a femeii românce, Înaltpreasfinţia Sa a descris această sărbătoare de la Mănăstirea Buciumeni ca un simbol al unității şi al iubirii divine transmise prin familie şi prin Biserică, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

„O adâncă mulţumire a fost în «catedrala cu vitralii foşnitoare», aşa cum numesc adolescenţii şi tinerii această extraordinară întrunire din pădurea Buciumenilor, la hramul Mănăstirii «Sfânta Treime». La a 31‑a ediție, învățăm astăzi că am crescut ca o familie: preoţi cu copiii pe brațe, cu preotesele, cadrele didactice şi tinerii din 63 de licee - olimpicii de pe plan local, zonal și național -, dar ajutați de către părinții lor şi bunicii lor într‑o unică familie, unde cu o gură și cu o inimă s‑a auzit: «Sus să avem inimile!» Pe pământ, familia - în anul închinat omagiului familiei creştine și sfintelor femei românce din calendar - este astăzi la Buciumeni o icoană pe care e bine să o așezăm la inimă și, din inimă, să-i felicităm pe toți copiii, căci sărbătoarea Preasfintei Treimi este și o revărsare din cer până pe pământ a iubirii lui Dumnezeu din familie pentru copii și a familiilor reunite în Biserică, cu adevărat. Cum spune Sfântul Vasile cel Mare, aici vedem de ce Duhul Sfânt este «Arhitectul Bisericii»”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit celor peste 100 de voluntari care s‑au mobilizat şi s‑au implicat exemplar în organizarea acestei mari sărbători, apreciind totodată participarea unui număr aşa de mare de tineri la sărbătoarea Sfintei Treimi în cadrul natural al pădurii de la cunoscuta şi îndrăgita Mănăstire Buciumeni. La momentul cuvenit, foarte mulţi copii au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost prezentată broşura intitulată „Cateheza tinerilor despre ei înşişi în Familie, Şcoală şi Biserică”, în care sunt cuprinse mărturii şi impresii ale tinerilor participanţi la Concursul Naţional Catehetic din acest an, despre familie şi sfintele femei românce.

Între pelerinii la hramul Buciumenilor au fost şi tinerii din grupele catehetice care au participat la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântarea lui Dumnezeu şi şcoala iubirii smerite şi darnice”, desfăşurat în Patriarhia Română în contextul Anului omagial şi comemorativ 2026. La acest concurs naţional, la nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat un număr de 2.700 de elevi din 142 de grupuri catehetice parohiale. Acestora li s‑au adăugat numeroşi elevi olimpici şi alţi tineri liceeni, vârstnici voluntari, profesori de religie, cadre didactice de la alte discipline de învăţământ, dar şi părinţi ai tinerilor.

Un alt moment important al acestei ediţii a fost şi sfinţirea icoanelor cu chipul celor 16 Sfinte Femei Românce canonizate anul acesta. Icoanele au fost aşezate în „Cortul mărturiei” tinerilor de la Dunărea, un spaţiu special amenajat, care an de an îmbină tradiţia, duhul rugăciunii şi mărturia sinceră a tinerilor.

În semn de aleasă preţuire şi apreciere pentru părinţii şi copiii lor, pentru educaţia din şcoală şi pentru participarea la concursurilor şcolare şi cele parohiale, prin contribuţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos, au fost oferite premii în bani, cărţi, iconiţe, diplome şi alte daruri în valoare de aproximativ 40.000 lei. Mulţumiri, aprecieri şi diverse daruri pentru implicarea în activităţile parohiale au primit din partea ierarhului toţi tinerii şi coordonatorii grupurilor catehetice parohiale.

După tradiţionala agapă din mijlocul pădurii, au fost formate grupele pentru convorbirile duhovniceşti cu tinerii. Dialogurile s‑au axat pe abordarea unor aspecte ce îi frământă pe tineri şi pentru care doresc să afle soluţii. Înaltpreasfinţia Sa a trecut pe la cercurile de dialog, binecuvântându‑i pe tineri şi îndemnându‑i la dezbateri punctuale şi de interes pentru segmentul de vârstă pe care aceştia îl reprezintă. Coordonatorii acestor grupe au fost preoţii şi profesorii de religie.