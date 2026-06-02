Slujire arhierească la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Ionești

Data: 02 Iunie 2026

Mănăstirea „Sfânta Treime” din Ionești, judeţul Argeş, și‑a sărbătorit luni, 1 iunie, hramul, prilej de mare bucurie duhovnicească pentru obștea monahală și pentru numeroșii credincioși veniți să participe la acest moment de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre Sfânta Treime. Totodată, a amintit învățătura Sfântului Apostol Pavel, potrivit căreia omul este templul Dumnezeului Celui viu.

Construită în satul Redea, comuna Buzoiești, noua mănăstire este așezată în sudul județului Argeș, la aproximativ 7 kilometri de orașul Costești, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. 

 

