Sfinţirea unei biserici din județul Vrancea

Biserica Parohiei Nereju Mare din comuna vrânceană Nereju, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost sfințită sâmbătă, 30 mai, după încheierea lucrărilor de înnoire a lăcașului de cult.

Slujba de târnosire a fost săvârșită de IPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de opt preoți și diaconi, printre care s-au numărat părintele Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I, și părintele paroh Iulian-George Măciucă. Evenimentul a continuat cu binecuvântarea casei praznicale, a unor spații culturale și educaționale (muzeu, bibliotecă, sală de lectură), a Altarului de vară și a monumentului eroilor.

În cuvântul rostit la final, ierarhul a explicat principalele momente din rânduiala târnosirii unei biserici, definind sfântul lăcaș drept o poartă de trecere către Împărăția lui Dumnezeu și o prefigurare a Ierusalimului ceresc. Părintele Arhiepiscop Ciprian a îndemnat comunitatea să înfrumusețeze duminicile și sărbătorile prin prezența activă la biserică, locul unde credincioșii găsesc alinarea suferințelor și primesc puterea necesară pentru a-și purta cu demnitate crucea vieții de zi cu zi.

Pentru munca depusă la înfrumusețarea lăcașului de închinare și a celorlalte edificii eclesiale, preotul paroh Iulian-George Măciucă a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, părintele Alin-Laurențiu Răuță, paroh al Parohiei Spulber, a primit rangul onorific de iconom.

Procesul de restaurare a bisericii, construită în anul 1979, s-a desfășurat în două etape majore. În perioada 2020-2022, prin implicarea preotului Mitică Rebega, parohul de la acea vreme, acoperișul din tablă a fost înlocuit, fațada exterioară a fost refăcută, iar Sfântul Altar a fost împodobit cu o nouă pictură. Între anii 2022-2025, la inițiativa actualului paroh, lăcașul de închinare a fost pictat în întregime, în tehnica frescă, de către pictorul Ștefan Fănel Nechifor. Totodată, catapeteasma, stranele, proscomidiarul și întregul mobilier din Sfântul Altar au fost înlocuite cu altele sculptate în lemn de stejar, în timp ce Sfânta Masă a fost confecționată din marmură, pardoseala și brâul fiind placate cu același material, iar instalația termică a fost complet refăcută.

În curtea sfântului lăcaș au fost ridicate un Altar de vară din lemn, un lumânărar și un monument al eroilor. Clopotnița a fost renovată și valorificată prin amenajarea unei biblioteci și a unei săli de lectură la etaj, iar casa praznicală a fost finalizată și utilată, etajul acesteia fiind transformat în muzeu parohial și spațiu educațional. Întregul ansamblu a fost completat cu grupuri sanitare și o parcare.

Lucrările au fost realizate cu sprijinul Consiliului și al Comitetului parohial, al enoriașilor, al Primăriei Nereju și al obștii Nereju, care au asigurat suportul financiar necesar.