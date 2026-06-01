Hramul Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române

Jurnaliștii Patriarhiei Române au sărbătorit astăzi, 1 iunie, hramul Centrului de Presă BASILICA, închinat praznicului Sfintei Treimi. Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum au fost săvârșite la Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ostenitori ai presei creștine. În continuare, în cadrul unui moment festiv desfășurat la Palatul Patriarhiei, angajații și colaboratorii instituției mediatice au fost binecuvântați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar unii dintre aceștia au primit distincții din partea fondatorului Centrului de Presă BASILICA.

A devenit o tradiție ca, la sărbătoarea Sfintei Treimi, Catedrala Patriarhală să fie locul de adunare în rugăciune și recunoștință al ostenitorilor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care are în componență Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, Publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române. Jurnaliștii creștini au participat de dimineață la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, alături de care s‑a rugat un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: pr. Teodor Gradinaciuc, consilier patriarhal și directorul Radio TRINITAS; pr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal coordonator și directorul Publicațiilor LUMINA; pr. Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice; pr. Alexandru Trușcă, consilier patriarhal și producător general TRINITAS TV; pr. Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție TRINITAS TV; pr. Gheorghe Iulian Lehaci, consilier eparhial coordonator al Sectorului economic‑financiar al Arhiepiscopiei Aradului; pr. George Aniculoaie, redactor‑șef la TRINITAS TV; pr. Cătălin Dobri, redactor‑șef la TRINITAS TV; pr. Bogdan Țifrea, redactor‑șef la studioul din Iași al Radio TRINITAS; pr. Ioan Grigore, șef serviciu administrativ în cadrul Publicațiilor LUMINA; pr. Cornel Enache, reporter Radio TRINITAS; pr. Mircea Toma, reporter Radio TRINITAS; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator la Agenția de știri BASILICA; arhid. Dumitru Ojog; arhid. Gheorghe Cristian Popa, consilier patriarhal coordonator și directorul TRINITAS TV; diac. Bogdan Radu, redactor‑șef la Departamentul de știri al TRINITAS TV; diac. Andrei Butu, reporter Radio TRINITAS.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a vorbit despre taina Sfintei Treimi și despre revelarea ei treptată în istorie: „Învățătura Bisericii noastre despre Preasfânta Treime este fundamentală, «nodul întregii teologii», cum a numit‑o un gânditor medieval. Fiind o taină mai presus de minte, de necuprins cu rațiunea umană, aceasta a fost descoperită mai întâi poporului ales și apoi neamurilor, într‑un mod progresiv. Poporul evreu s‑a bucurat de revelația dumnezeiască a Legii Vechi, însă, fiind înconjurat de popoare păgâne, idolatre, pentru a le proteja credința în Unicul Dumnezeu, descoperirea Sfintei Treimi se face în mod foarte delicat, pe măsura creșterii duhovnicești a acestui popor, deși taina Sfintei Treimi este descoperită din primul capitol al Sfintei Scripturi, al cărții Facerea”.

La final, ierarhul a săvârșit și o slujbă de Te Deum în cadrul căreia au fost înălţate rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra coordonatorilor, ostenitorilor, colaboratorilor şi binefăcătorilor componentelor Centrului de Presă al Patriarhiei Române. În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit un scurt istoric al instituției mediatice ctitorite de Părintele Patriarh Daniel și a vorbit despre misiunea acesteia: „Programul Centrului de Presă BASILICA este cel de a promova sfânta și dreapta credință ce are ca dogmă, ca învățătură de temelie, tocmai credința în Preasfânta Treime. De asemenea, Centrul de Presă cultivă relațiile dintre spiritualitate și cultură, dintre credință și știință, promovează activitățile tinerilor creștini din țara noastră, contribuie la prevenția anumitor boli prin emisiunile dedicate îngrijirii sănătății, iar un scop esențial este acela de a promova numeroasele activități pe care Biserica le desfășoară în plan pastoral, misionar, educativ, dar mai ales în plan filantropic”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale şi de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

În continuare, ostenitorii Centrului de Presă au mers în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei unde, în cadrul unui moment festiv, au fost binecuvântați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul intitulat „Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, un dar al lui Dumnezeu pentru Biserică şi pentru poporul român”.

De asemenea, mai mulți ostenitori și binefăcători ai fiecărei componente au primit distincții în semn de apreciere pentru activitatea depusă în slujba jurnalismului onest și ziditor de suflete: părintele Gheorghe Iulian Lehaci a primit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea” pentru clerici; Dragoș Lupașcu a primit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea” pentru mireni. Ludmila Șișu a primit „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu” pentru mireni, iar același ordin a fost acordat Cristinei Teleanu, Alinei Cândea, Ralucăi Olar, Dianei Parizianu, Irinei Marilena Chiriac, Veronicăi Drăgulin și Nicoletei Olaru. Teodora Stanciu, Luiza Barcan, Mircea Florescu și Alexandru Boboc au primit Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul” pentru mireni. La rândul său, părintele Ioan Grigore a primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici, iar părintele Ciprian‑Florin Apetrei, Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru clerici.

Părintele Teodor Gradinaciuc, moderatorul evenimentului festiv, a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru purtarea de grijă arătată Centrului de Presă BASILICA. Drept semn vizibil al mulţumirii şi recunoştinţei ostenitorilor și colaboratorilor, Patriarhul României a primit un frumos aranjament floral.