Praznicul Cincizecimii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Împodobită cu ramuri verzi şi flori, ca pentru marele praznic premergător hramului, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu şi‑a aşteptat credincioşii de Rusalii pentru a‑L mări şi a‑I mulţumi lui Dumnezeu, dar şi pentru a se ruga Preasfintei Treimi ca să primească ocrotire.

Catedrala Mitropolitană din Sibiu a fost plină de credincioși şi în acest an în Duminica Rusaliilor. Lăcașul de cult a fost împodobit cu ramuri verzi, simbolizând darurile Duhului Sfânt pogorâte peste omenire şi i‑a primit pe credincioşii veniţi să se roage în această zi de mare sărbătoare pentru creştinătate. Sfânta Liturghie din ziua de praznic a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi alţi slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a lăcașului de cult, dirijată de pr. lect. dr. Dan Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre marea sărbătoare a Cincizecimii şi despre lucrarea harului Duhului Sfânt în Biserică.

„Praznicul Pogorârii Sfântului Duh marchează împlinirea făgăduinţei trimiterii Duhului Sfânt şi instituirea Bisericii creştine, ca Trupul tainic al Domnului. Înainte de Înălţarea Sa la cer, Mântuitorul le‑a făgăduit ucenicilor Săi că lucrarea Sa mântuitoarea va fi continuată de Duhul Sfânt, Mângâietorul şi Sfinţitorul, zicându‑le: «Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine». Sfântul Grigorie Palama spune în acest sens că Fiul trebuia să Se înalţe la cer cu trupul omenesc pentru ca să trimită pe Duhul Sfânt de la Tatăl, de unde purcede. Fiul lui Dumnezeu L‑a trimis de la Tatăl pe Duhul Sfânt, a treia Persoană a Preasfintei Treimi, ca să vină pe pământ şi să sfinţească lumea, lucrare împlinită prin Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli în ziua Cincizecimii. Duhul Sfânt nu‑L înlocuieşte pe Mântuitorul Hristos înălţat la cer, ci mijloceşte continuarea lucrării mântuitoare în viaţa credincioşilor, prin împărtăşirea lor euharistică, sacramentală cu Sfântul Trup şi Scumpul Său Sânge, în liturghia Bisericii”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

Mulți dintre credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtășanie şi au primit binecuvântarea arhierească.