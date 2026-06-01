Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Liturghie și Vecernia plecării genunchilor la Cluj‑Napoca

Liturghie și Vecernia plecării genunchilor la Cluj‑Napoca

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Darius Echim - 01 Iunie 2026

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (numită și a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană. După Vecernia plecării genunchilor, a avut loc tradiţionala procesiune de Rusalii, desfășurată în centrul municipiului Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre întemeierea Bisericii creștine la sărbătoarea Rusaliilor și despre darurile pe care Duhul Sfânt le revarsă asupra celor care trăiesc în comuniune cu Dumnezeu. În acest context, a amintit cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă‑răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5, 22‑23). În cadrul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Arsente‑Dumitru Sidor, pe seama Parohiei Fundătura, Protopopiatul Gherla. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, conform tradiției din Duminica Rusaliilor, ierarhul a sfințit spicele de grâu și a rostit rugăciuni pentru roadele pământului.

Procesiunea de Rusalii

De la ora 17:00, pe esplanada catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, au săvârşit Vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj‑Napoca.

Momentul central al acestei slujbe l‑a constituit citirea a trei rugăciuni, toate legate de sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. Acestea invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele șapte daruri ale Sfântului Duh Care S‑a pogorât în ziua Cincizecimii. Deoarece cele trei rugăciuni sunt citite stând în genunchi, slujba aceasta se mai numește și „Vecernia plecării genunchilor”. Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor adunați în Piața Avram Iancu. Pornind de la troparul praznicului Rusaliilor, ierarhul a arătat că „Duhul Sfânt ne învață să fim misionari”, după modelul Sfinților Apostoli care au primit harul Duhului Sfânt și au vestit Evanghelia în întreaga lume.

A urmat procesiunea pe străzile centrale ale muncipiului Cluj‑Napoca, după care s‑a revenit în faţa catedralei. Au participat cei doi ierarhi, clerici, elevi, studenți și credincioși clujeni. Pe parcursul traseului s‑au cântat troparul Rusaliilor și mai multe pricesne, s‑au făcut opriri în fața lăcașurilor de cult întâlnite pe traseu și s‑au rostit ectenii speciale. După încheierea procesiunii, pe esplanada Catedralei Mitropolitane, au fost sfințite spicele de grâu și au fost rostite rugăciuni pentru natură și roadele pământului.

 

Citeşte mai multe despre:   Andrei, Mitropolitul Clujului  -   Samuel Bistrițeanul  -   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri