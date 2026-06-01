Liturghie și Vecernia plecării genunchilor la Cluj‑Napoca

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (numită și a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană. După Vecernia plecării genunchilor, a avut loc tradiţionala procesiune de Rusalii, desfășurată în centrul municipiului Cluj‑Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre întemeierea Bisericii creștine la sărbătoarea Rusaliilor și despre darurile pe care Duhul Sfânt le revarsă asupra celor care trăiesc în comuniune cu Dumnezeu. În acest context, a amintit cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă‑răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5, 22‑23). În cadrul Liturghiei, Părintele Mitropolit Andrei l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Arsente‑Dumitru Sidor, pe seama Parohiei Fundătura, Protopopiatul Gherla. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. emerit Vasile Stanciu. La finalul slujbei, conform tradiției din Duminica Rusaliilor, ierarhul a sfințit spicele de grâu și a rostit rugăciuni pentru roadele pământului.

Procesiunea de Rusalii

De la ora 17:00, pe esplanada catedralei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, au săvârşit Vecernia plecării genunchilor, urmată de tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj‑Napoca.

Momentul central al acestei slujbe l‑a constituit citirea a trei rugăciuni, toate legate de sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh. Acestea invocă ajutorul Sfintei Treimi, amintind de cele șapte daruri ale Sfântului Duh Care S‑a pogorât în ziua Cincizecimii. Deoarece cele trei rugăciuni sunt citite stând în genunchi, slujba aceasta se mai numește și „Vecernia plecării genunchilor”. Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor adunați în Piața Avram Iancu. Pornind de la troparul praznicului Rusaliilor, ierarhul a arătat că „Duhul Sfânt ne învață să fim misionari”, după modelul Sfinților Apostoli care au primit harul Duhului Sfânt și au vestit Evanghelia în întreaga lume.

A urmat procesiunea pe străzile centrale ale muncipiului Cluj‑Napoca, după care s‑a revenit în faţa catedralei. Au participat cei doi ierarhi, clerici, elevi, studenți și credincioși clujeni. Pe parcursul traseului s‑au cântat troparul Rusaliilor și mai multe pricesne, s‑au făcut opriri în fața lăcașurilor de cult întâlnite pe traseu și s‑au rostit ectenii speciale. După încheierea procesiunii, pe esplanada Catedralei Mitropolitane, au fost sfințite spicele de grâu și au fost rostite rugăciuni pentru natură și roadele pământului.