Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ziua Cincizecimii marcată prin rugăciune arhierească la Roman

Ziua Cincizecimii marcată prin rugăciune arhierească la Roman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 01 Iunie 2026

În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Înaltpreasfinițitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Din soborul preoților care au participat la acest praznic împărătesc au făcut parte preacuviosul părinte arhimandrit Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Ioniță, cărora s‑au adăugat părinți ieromonahi și ierodiaconi ai sfântului lăcaș mușatin.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile teologice ale focului dumnezeiesc pogorât peste capetele Sfinților Apostoli în ziua Cincizecimii, eveniment care a inaugurat epoca Duhului Sfânt.

După Sfânta Liturghie, Înalpreasfințitul Părinte Ioachim a oficiat Vecernia Rusaliilor, numită și Vecernia plecării genunchilor, la finalul căreia au fost sfințite ramuri de tei. La finalul Vecerniei, credincioșii au primit stâlpări de tei binecuvântate în amintirea evenimentului Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și ca mărturisire a credinței că Duhul Sfânt continuă să lucreze în lume și în sufletul omului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

 

Citeşte mai multe despre:   Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -   Catedrala Arhiepiscopală din Roman
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri