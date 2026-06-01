Ziua Cincizecimii marcată prin rugăciune arhierească la Roman

Data: 01 Iunie 2026

În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Înaltpreasfinițitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Din soborul preoților care au participat la acest praznic împărătesc au făcut parte preacuviosul părinte arhimandrit Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Ioniță, cărora s‑au adăugat părinți ieromonahi și ierodiaconi ai sfântului lăcaș mușatin.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre semnificațiile teologice ale focului dumnezeiesc pogorât peste capetele Sfinților Apostoli în ziua Cincizecimii, eveniment care a inaugurat epoca Duhului Sfânt.

După Sfânta Liturghie, Înalpreasfințitul Părinte Ioachim a oficiat Vecernia Rusaliilor, numită și Vecernia plecării genunchilor, la finalul căreia au fost sfințite ramuri de tei. La finalul Vecerniei, credincioșii au primit stâlpări de tei binecuvântate în amintirea evenimentului Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și ca mărturisire a credinței că Duhul Sfânt continuă să lucreze în lume și în sufletul omului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.