Duminica Rusaliilor la catedrala din Suceava

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit în Duminica Rusaliilor Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan de la Suceava”. În preajma slujitorilor a fost așezată o icoană deosebită cu reprezentarea Sfântului Ioan cel Nou, dar și ramuri de tei pregătite de obștea așezământului pentru a fi binecuvântate la finalul Sfintei Liturghii.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în timpul împărtășirii clericilor de către pr. Tudorel Nicolau, de la Parohia „Sfântul Ilie”, Fălticeni, cadru didactic la Liceul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava.

În continuare, întâistătătorul eparhiei, împreună cu preoți din soborul slujitor, potrivit rânduielii bisericești, a oficiat slujba Vecerniei plecării genunchilor, citind cele șapte rugăciuni care amintesc de darurile primite de Sfinții Apostoli de la Sfântul Duh, pentru sfințirea ramurilor de tei.

Mulțumind părintelui oaspete pentru cuvântul împărtășit, corului pentru răspunsurile liturgice și soborului pentru împreuna slujire, chiriarhul a adus în atenție „un decalog ușor de reținut și bun de luat acasă, pe care îl găsiți în volumul publicat, numit Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih”. Astfel, a dat citire Decalogului la Duminica Pogorârii Sfântului Duh.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită ramurile de tei care au fost împărțite credincioșilor. Alături de aceste simbolice daruri și de binecuvântarea arhierească, cei prezenți au simțit și bucuria întâlnirii cu Sfântul Mare Mucenic Ioan, mare făcător de minuni și grabnic ajutător, a cărui sărbătoare continuă și în zilele următoare.