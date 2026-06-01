Hramul Mănăstirii Balș din județul Botoșani

În ziua cinstirii Preasfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Balș. Cu prilejul hramului așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie.

În prima zi de vară, IPS Părinte Mitropolit Teofan a slujit la Mănăstirea Balș din județul Botoșani, împreună cu părintele arhim. Gavriil Alexa, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele stareț Isidor Bucătaru, precum și cu numeroși slujitori de la parohiile și mănăstirile aflate în vecinătatea ansamblului monahal.

În cuvântul său de învățătură, chiriarhul i‑a îndemnat pe cei de față să cultive rugăciunea neîncetată, smerenia și pocăința, având mereu gândul la Dumnezeu: „Se cuvine să‑I cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască, poate, și ceva din ceea ce se numește rugăciunea neîncetată, adică să fim mereu cu gândul la Dumnezeu. Să‑L rugăm pe Domnul ca aura sfințeniei să se coboare și în viața noastră prin ceea ce se numește Taina smereniei, adică să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși, pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât întuneric se află în viața fiecăruia. Cinstirea celuilalt, chiar dacă îl vedem făcând un păcat sau altul; să arătăm semn de smerenie, să nu ne grăbim spre judecată. Apoi, duh de pocăință, adică să nu privim la păcatele altora, să privim la păcatele noastre personale, că avem atâtea. Să avem mintea la rugăciune, adică gândul la Dumnezeu, duh de smerenie și de pocăință și, mai ales, cât se poate, să avem dragoste pentru prieteni și, dacă se poate, iertare și puțină dragoste și pentru vrăjmași”.

Mănăstirea „Sfânta Treime” Balș este așezată într‑o pădure seculară, nu departe de Hârlău, la granița administrativă dintre județele Botoșani și Iași. Așezământul este menționat pentru prima dată într‑un document din anul 1766, care atestă ridicarea lui de către ctitorul Grigorie Balș. După votarea Legii secularizării averilor mănăstirești, a fost închis, în anul 1870. Așezământul a fost redeschis în 1945 ca schit de călugări, având trei viețuitori. Însă, prin Decretul 410 din anul 1959, regimul comunist a închis din nou schitul. Abia în anul 1991, ansamblul a fost redeschis ca mănăstire de călugări. De peste 30 de ani, părintele stareț Isidor Bucătaru se îngrijește de păstrarea și înfrumusețarea mănăstirii pe care o păstorește. Deși obștea este mică, aceasta se remarcă prin ospitalitate. De peste zece ani, la Balș se desfășoară o tabără de vară pentru copiii din Parohia Bivolari, județul Iași.