Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul Mănăstirii Balș din județul Botoșani

Hramul Mănăstirii Balș din județul Botoșani

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Știri
Un articol de: Flavius Popa - 01 Iunie 2026

În ziua cinstirii Preasfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, s‑a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Balș. Cu prilejul hramului așezământului monahal, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie.

În prima zi de vară, IPS Părinte Mitropolit Teofan a slujit la Mănăstirea Balș din județul Botoșani, împreună cu părintele arhim. Gavriil Alexa, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele stareț Isidor Bucătaru, precum și cu numeroși slujitori de la parohiile și mănăstirile aflate în vecinătatea ansamblului monahal.

În cuvântul său de învățătură, chiriarhul i‑a îndemnat pe cei de față să cultive rugăciunea neîncetată, smerenia și pocăința, având mereu gândul la Dumnezeu: „Se cuvine să‑I cerem lui Dumnezeu să ne dăruiască, poate, și ceva din ceea ce se numește rugăciunea neîncetată, adică să fim mereu cu gândul la Dumnezeu. Să‑L rugăm pe Domnul ca aura sfințeniei să se coboare și în viața noastră prin ceea ce se numește Taina smereniei, adică să nu ne socotim noi mai buni, mai drepți, mai credincioși, pentru că singur Dumnezeu știe câtă umbră și cât întuneric se află în viața fiecăruia. Cinstirea celuilalt, chiar dacă îl vedem făcând un păcat sau altul; să arătăm semn de smerenie, să nu ne grăbim spre judecată. Apoi, duh de pocăință, adică să nu privim la păcatele altora, să privim la păcatele noastre personale, că avem atâtea. Să avem mintea la rugăciune, adică gândul la Dumnezeu, duh de smerenie și de pocăință și, mai ales, cât se poate, să avem dragoste pentru prieteni și, dacă se poate, iertare și puțină dragoste și pentru vrăjmași”.

Mănăstirea „Sfânta Treime” Balș este așezată într‑o pădure seculară, nu departe de Hârlău, la granița administrativă dintre județele Botoșani și Iași. Așezământul este menționat pentru prima dată într‑un document din anul 1766, care atestă ridicarea lui de către ctitorul Grigorie Balș. După votarea Legii secularizării averilor mănăstirești, a fost închis, în anul 1870. Așezământul a fost redeschis în 1945 ca schit de călugări, având trei viețuitori. Însă, prin Decretul 410 din anul 1959, regimul comunist a închis din nou schitul. Abia în anul 1991, ansamblul a fost redeschis ca mănăstire de călugări. De peste 30 de ani, părintele stareț Isidor Bucătaru se îngrijește de păstrarea și înfrumusețarea mănăstirii pe care o păstorește. Deși obștea este mică, aceasta se remarcă prin ospitalitate. De peste zece ani, la Balș se desfășoară o tabără de vară pentru copiii din Parohia Bivolari, județul Iași.

 

Citeşte mai multe despre:   Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei  -   hram  -   Mănăstirea Sfânta Treime Balș
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Ziua Cincizecimii marcată prin rugăciune arhierească la Roman Știri
    Ziua Cincizecimii marcată prin rugăciune arhierească la Roman

    În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Din soborul preoților care au participat la acest praznic împărătesc au făcut parte preacuviosul părinte arhimandrit Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, preacuviosul părinte arhimandrit Andrei Ioniță, cărora s-au adăugat părinți ieromonahi și ierodiaconi ai sfântului lăcaș mușatin. 

    01 Iun, 2026
  • Liturghie și Vecernia plecării genunchilor la Cluj-Napoca Știri
    Liturghie și Vecernia plecării genunchilor la Cluj-Napoca

    În Duminica Pogorârii Sfântului Duh (numită și a Cincizecimii sau a Rusaliilor), 31 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană. După Vecernia plecării genunchilor, a avut loc tradiţionala procesiune de Rusalii, desfășurată în centrul municipiului Cluj-Napoca.

    01 Iun, 2026
TOP 6 Știri