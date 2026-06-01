Șase arhierei au liturghisit la hramul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu

Mulţimi de credincioşi au participat şi în acest an la hramul Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” din Sibiu şi au primit binecuvântarea celor şase arhierei şi a soborului slujitor. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost urmată de o şedinţă a Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului.

Praznicul Sfintei Treimi este în fiecare an prilej de mare sărbătoare la Sibiu, unde Catedrala Mitropolitană din inima cetăţii îşi sărbătoreşte hramul în această zi deosebită pentru creştinătate. Sfânta Liturghie din ziua de hram a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În soborul slujitor s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, slujitorii Catedralei Mitropolitane, protopopi și alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. dr. Dan Alexandru Streza.

Alături de credincioșii veniți în număr mare în costume populare românești au participat oficialități centrale, județene și locale.

Cinstirea Treimii

În cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a prezentat credincioşilor învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime.

„Părinţii noştri cei de mai dinainte au statornicit ca în această zi să serbăm şi să cinstim după cuviinţă pe Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, cele trei Persoane ale Sfintei Treimi Care sunt ziditoare ale noastre, creatoare ale cerului şi pământului, aşa cum mărturisim în Simbolul de Credinţă. Credem în Fiul Tatălui, Cel de‑o Fiinţă cu El şi Lumină din Lumină cu Tatăl, şi credem în Duhul Sfânt, Cel ce de la Tatăl purcede, Cel de‑o Fiinţă şi nedespărţit şi cinstit cu Tatăl şi cu Fiul. Dumnezeu, în multe rânduri şi în multe chipuri, ne‑a descoperit nouă această credinţă, această mărturisire, această laudă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

Comuniune şi mântuire

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a mulțumit ierarhilor pentru împreuna‑slujire și tuturor celor implicați în organizarea acestei zi de mare praznic pentru Mitropolia Ardealului.

„Catedrala noastră este pusă sub ocrotirea Preasfintei Treimi şi, de aceea, sărbătoarea de astăzi este hramul catedralei. Preasfânta Treime a fost invocată astăzi şi chemată în ajutor prin slujbele săvârşite înainte de Sfânta Liturghie şi mai ales prin Sfânta Liturghie, pentru ca întreaga Sfântă Treime să fie prezentă. Suntem în comuniune cu Mântuitorul Hristos prin Sfintele Taine ale Bisericii. Sfânta Liturghie, care este mulţumirea deplină adusă lui Dumnezeu, are în centrul ei Taina Euharistiei, iar termenul grecesc din care provine acest cuvânt înseamnă «mulţumire». Nu putem să aducem altă mulţumire mai mare decât aceasta ca să fim noi cei care suntem jertfiţi de Hristos Tatălui şi apoi să ne împărtăşim din iubirea Tatălui prin părtăşia cu Fiul şi lucrarea Sfântului Duh”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit Ordinul ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru clerici preotului Ciprian Adomnicăi de la Parohia Brașovul Vechi 2, preotului Gheorghe Rășoiu de la Parohia Viscri și preotului Adrian Grosu de la Parohia Teliu, pentru pictarea capelei din noua Reşedinţă mitropolitană din Sibiu.

După Sfânta Liturghie, ierarhii din Mitropolia Ardealului s‑au reunit în Sinod mitropolitan la Reședința mitropolitană.