Adunarea Asociației Ortodoxe „Oastea Domnului” la Sibiu

În Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a avut loc sâmbătă, 30 mai, Adunarea naţională a Asociației Ortodoxe „Oastea Domnului”. Sute de membri din întreaga țară s‑au adunat la Sibiu la tradiționalul eveniment organizat de Rusalii și s‑au rugat împreună la slujba Vecerniei oficiată de un sobor de preoți și diaconi.

La slujba Vecerniei a fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care i‑a binecuvântat pe membrii „Oastei Domnului” și a rostit un cuvânt de învățătură, informează Mitropolia Ardealului.

„Am parcurs acum, în ultimele zece zile de la Înălţarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos, o perioadă de aşteptare. Mântuitorul Hristos, Cel înălţat la cer, a promis ucenicilor că va merge la Tatăl şi va primi de la El ceea ce a avut de la început alături de Tatăl, adică Slava Sa, iar apoi va trimite de acolo, de la Tatăl, pe Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, şi Care îi va învăţa pe ei tot adevărul. Şi au trecut zece zile în care, spun Sfinţii Părinţi, Mântuitorul, aşezându‑Se pe Tronul Slavei Sale, a trecut şi a binecuvântat pe fiecare dintre cetele cereşti şi, în a zecea zi, a trimis pe Duhul Sfânt în Biserica Sa cea sfântă, pe care El a întemeiat‑o. A pus temelia acestei Biserici la Cina cea de Taină, când a ales două elemente din hrana noastră cea de toate zilele, pâinea şi vinul, şi a instituit lucrarea euharistică prin care Duhul Sfânt va fi Cel care va transforma pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, El devenind şi Duhul Fiului”, a spus ierarhul.

Lucrarea Duhului Sfânt

Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicar cultural onorific al Arhiepiscopiei Sibiului, a transmis celor prezenți un cuvânt despre Persoana și lucrarea Duhului Sfânt în Biserică în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog.

„Sfântul Simeon Noul Teolog excelează prin învăţătura sa despre Duhul Sfânt. El se întreabă: «Ce este Duhul Sfânt?» Şi el răspunde: «Ceea ce toţi mărturisim, că purcede de la Tatăl, adică este El Însuşi Dumnezeu‑Adevărat, că este împreună preamărit cu Tatăl şi cu Fiul». Mai spune că Dumnezeu, ca un rod al jertfei Mântuitorului Hristos pentru noi, L‑a trimis pe Duhul Sfânt. Sfântul Simeon Noul Teolog, citând cuvântul de la Ioan, capitolul XIV: «Iar dacă mă iubiţi pe Mine, păziţi poruncile Mele şi voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să rămână cu voi în veac», insistă asupra acestui ultim cuvânt. Tatăl Îl trimite pe Duhul Sfânt, prin Hristos şi ca urmare a jertfei şi a lucrării mântuitoare a lui Hristos, iar Duhul Sfânt rămâne cu noi în veac ”, a spus pr. prof. dr. Vasile Mihoc.

„Oastea Domnului” a fost înfiinţată în anul 1923 de preotul Iosif Trifa. În anii următori, mişcarea a câştigat foarte mulţi adepţi şi s‑a bucurat de binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Bălan, care a susţinut această iniţiativă a preotului Iosif Trifa.