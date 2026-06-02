Conferință despre inteligența artificială la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va avea loc joi, 4 iunie 2026, de la ora 18:00, conferința intitulată: „Inteligența artificială, între speranță și necunoscut”. Invitații la acest eveniment vor fi: pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. dr. Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, și conf. univ. dr. Sorin Costreie, cadru didactic la Facultatea de Filosofie din Capitală.

Evenimentul va fi deschis și prezentat de părintele lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, care va evidenția importanța reflecției teologice și interdisciplinare asupra inteligenței artificiale, subliniind atât oportunitățile pe care aceasta le oferă în dezvoltarea cunoașterii și a societății contemporane, cât și provocările pe care le ridică în raport cu demnitatea persoanei umane, etica și responsabilitatea morală.