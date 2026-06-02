Sărbătoarea copilăriei la Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou din București

Sâmbătă, 30 mai 2026, în preajma zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, curtea Bisericii „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din Bucureşti, s‑a transformat într‑un spațiu al bucuriei și al comuniunii, cu prilejul evenimentului dedicat copiilor intitulat „Zâmbet de copil, bucurie din cer!”

La inițiativa părintelui paroh Valer Ulican, protopop al Protoieriei Sector 5 Capitală, copii, părinți, bunici și voluntari au trăit împreună o zi de sărbătoare, marcată de activități educative și recreative menite să cultive creativitatea și bucuria sinceră a celor mici. Atelierele de pictură, colorat și lucru manual, alături de jocurile pregătite special pentru ei, au oferit copiilor prilejul de a se exprima liber și de a se bucura de comuniunea cu cei din jur.

Părintele protoiereu Valer Ulican a evidențiat importanța acestor activități dedicate copiilor și tineretului, subliniind rolul lor în formarea armonioasă a celor mici, în cultivarea valorilor creștine și în consolidarea spiritului de comuniune în cadrul comunității parohiale, precum și necesitatea susținerii constante a inițiativelor care contribuie la educația și dezvoltarea sănătoasă a noilor generații.

„Evenimentul organizat de biserica noastră a evidențiat, încă o dată, rolul important al colaborării dintre parohie, voluntari și familii în viața comunității, precum și grija față de educarea și formarea armonioasă a tinerei generații, în duhul valorilor creștine. Prin implicarea tuturor, ziua a devenit o mărturie a solidarității și a responsabilității față de copii, văzuți ca dar și binecuvântare a lui Dumnezeu, subliniindu‑se totodată faptul că astfel de inițiative contribuie la întărirea legăturilor dintre membrii comunității parohiale, oferind copiilor un cadru sigur și luminos pentru socializare și dezvoltare personală, în care bucuria întâlnirii și a jocului se împletește cu formarea caracterului, cultivarea spiritului de întrajutorare și a valorilor creștine, precum credința, respectul și iubirea față de aproapele, implicarea voluntarilor aducând un plus de dăruire și dinamism întregii activități, iar prin astfel de întâlniri fiind consolidate punțile de comunicare dintre generații și sentimentul de apartenență la comunitate, toate acestea transformând asemenea evenimente în repere importante ale vieții parohiale și comunitare”, a spus parintele paroh.

La finalul evenimentului, toți cei prezenți au primit daruri pregătite cu grijă de voluntarii Parohiei „Sfântul Elefterie”.