Mănăstirea Radu Vodă și‑a serbat hramul istoric

Mănăstirea Radu Vodă din București și‑a sărbătorit în data de 1 iunie hramul istoric în prezența a numeroși credincioși din București și a pelerinilor veniți din diferite regiuni ale țării. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Altarul de vară al mănăstirii.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre lucrarea și prezența Sfintei Treimi în viața Bisericii, evidențiind rolul acesteia în Sfintele Taine. „«Cel care Mă iubește împlinește cuvintele Mele, iar cel care Mă iubește va fi iubit și de Tatăl Meu». Această comuniune pe care ne‑o prezintă cuvintele Evangheliei și pe care o descoperim în sânul Persoanelor Preasfintei Treimi este modelul spre care ar trebui să privim. Unul dintre ucenici, Filip, cu puțin timp înainte ca Domnul să treacă prin paharul suferinței și al morții, I‑a spus: «Arată‑ne pe Tatăl și ne este de ajuns». Și Mântuitorul i‑a răspuns cu bunătate: «De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut? Cine M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine». Persoanele Preasfintei Treimi comunică una cu cealaltă fără a folosi cuvinte academice. Biserica este plină de Preasfânta Treime. Numai asupra acestei sintagme, asupra acestor cuvinte, dacă ne vom opri, vom înțelege că Preasfânta Treime guvernează întreaga Biserică. Ea este prezentă în Sfânta Liturghie. Noi începem Sfânta Liturghie cu binecuvântarea Împărăției Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Toate slujbele, botezul creștin și tot ceea ce săvârșim noi se fac în numele Preasfintei Treimi. Și, cu toate acestea, taina Treimii se descoperă doar celor care o caută. De aceea, dacă vom găsi răgaz să citim Acatistul Preasfintei Treimi, vom întâlni aceste cuvinte: «Cum am putea noi, cei cu buze de țărână, să slăvim Preasfânta Treime?» Adică acest lucru este imposibil. Și oricâte cuvinte am aduce, oricât de atentă și de înaltă ar fi doxologia noastră, este prea puțin în fața măreției Preasfintei Treimi. Treimea este exemplul iubirii supreme. Chiar dacă noi nu avem deplină comuniune cu iubirea, trebuie să privim către acest model. Este cel mai înalt model și nu poate fi atins în aceeași măsură, dar poate constitui un exemplu chiar și pentru cei slabi, chiar și pentru cei care rămân departe de acest izvor de viață dătător de viață”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre iubirea dumnezeiască, arătând că aceasta reprezintă fundamentul comuniunii dintre oameni și Dumnezeu: „«Dumnezeu este iubire», ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia sa. Cea mai scurtă definiție a Preasfintei Treimi este iubirea. De aceea, tot ceea ce guvernează această lume este zidit pe iubire. Nimic nu poate dăinui decât prin iubire, iar noi suntem chemați să iubim, să primim iubirea lui Dumnezeu și să o oferim semenilor noștri. Din nefericire, în lumea în care trăim astăzi, ca și în lumea de odinioară, există multă dezbinare și individualism. Oamenii încearcă să se delimiteze unii de alții, să‑și găsească împlinirea de unii singuri sau prin soluții individuale. Însă aceste soluții nu aduc împlinire și mulțumire, deoarece nu corespund iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Treime, Dumnezeul nostru creștin, iar liantul dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi este iubirea. Aceasta este cea care ne unește pe noi, oamenii, dar mai ales cea care ne unește cu Dumnezeu”.

La final a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru ctitorii așezământului monahal trecuți la Domnul.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Potirul” al Mănăstirii Radu Vodă.