Hram şi moment aniversar la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Catedrala Arhiepiscopală din Arad, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, a îmbrăcat haine de sărbătoare luni, 1 iunie 2026. Praznicul Sfintei Treimi a fost cinstit prin Sfânta Liturghie arhierească la care au luat parte numeroși credincioși. Cu acest prilej au fost marcați și 90 de ani de viață, precum și 50 de ani de slujire arhierească, ai Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

La Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită luni de IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu: IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Părinte Lukian, Arhiepiscop și Mitropolit de Buda și administrator de Timișoara (Patriarhia Serbiei); IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului; IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; PS Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; PS Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei; PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului; PS Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; PS Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; PS Părinte Daniil Stoenescu. Alături de ierarhi s‑au rugat preoți vicari și consilieri din eparhiile invitate, precum și un impresionant sobor de diaconi.

În cadrul slujbei, Părintele Mitropolit Andrei a înălțat o rugăciune de mulțumire pentru Părintele Arhiepiscop Timotei, pentru binefacerile revărsate asupra Înaltpreasfinției Sale în cei 90 de ani de viaţă, dintre care 50 de ani de arhierie, dar și o rugăciune pentru sănătatea Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de IPS Părinte Mitropolit Andrei, care a tâlcuit pericopa evanghelică a zilei, evidențiind calea prin care omul poate dobândi mântuirea: iubirea vrăjmașilor și îndurarea necazurilor cu smerenie.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Arhiepiscopale din Arad, dirijat de arhidiaconul Laviniu Morariu, împreună cu cântăreții de la strană.

Slujba a fost îmbogățită duhovnicește prin prezența sfintelor moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, așezate spre închinare în mijlocul bisericii, spre folosul și bucuria credincioșilor din Mitropolia Banatului. Un fragment din moaștele Sfântului Calinic a fost adus în pelerinaj de la Mănăstirea Cernica, din județul Ilfov.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a citit mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: „În cele cinci decenii de lucrare misionară, roadele sunt vizibile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al clericilor și colaboratorilor săi de la Centrul eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a înnoit şi a intensificat viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. A iniţiat şi a susţinut construirea a zeci de biserici şi a supravegheat restaurarea a sute de lăcaşuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. A înființat și reînființat zeci de mănăstiri și schituri noi. Ample lucrări de restaurare s‑au desfăşurat la întregul ansamblu arhitectonic de la Mănăstirea Gai, unde a fost construită o biserică nouă, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, pe care, împreună cu alţi ierarhi ai Bisericii noastre, am sfinţit‑o în data de 25 septembrie 2011. De asemenea, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, învățământul teologic arădean a fost readus în actualitatea teologiei şi culturii româneşti, prin înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ilarion Felea, în cadrul Universității Aurel Vlaicu, precum și a unui seminar teologic ortodox. Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai de seamă rămâne ctitorirea noii Catedrale Arhiepiscopale din Arad, cu hramurile Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nicolae, prima catedrală episcopală ortodoxă începută, finalizată și târnosită în România după căderea regimului comunist. Împreună cu alţi ierarhi am săvârşit slujba de sfințire a acestei catedrale în data de 6 decembrie 2008. În anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Aradului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei la demnitatea de Arhiepiscop. Ca fiu al plaiurilor bănăţene, Înaltpreasfinţia Sa cunoaşte bine atât frumuseţile şi valorile spirituale ale acestor ţinuturi româneşti străbune, cât şi dificultăţile pastoraţiei într‑o zonă multietnică şi multiconfesională”, a transmis Patriarhul României.

Un cuvânt de felicitare a fost rostit și de Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte în cadrul Guvernului României: „Trei lucruri aș vrea să spun despre Înaltpreasfințitul Timotei (...). În primul rând, faptul că este un mare cinstitor al înaintașilor săi. În al doilea rând, este un vizionar, prin faptul că a înțeles că apărarea unei civilizații, a unei culturi și, mai mult decât toate, a unei credințe și a misiunii unei credințe se realizează prin generațiile viitoare. Iar în al treilea rând, este un om al dialogului. Mă bucur că în această zi sunt prezenți în Catedrala Arhiepiscopală și reprezentanții altor culte. Întotdeauna am văzut că Înaltpreasfințitul a cultivat dialogul cu alte credințe și cu alte culturi, tocmai pentru că Aradul și această zonă a țării sunt un spațiu în care etnii și credințe diferite au trăit împreună și au format o diversitate care, până la urmă, este strălucirea și frumusețea culturii și credinței din această parte de țară”.

Mișcat de aceste momente de cinstire, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei al Aradului și‑a exprimat recunoștința față de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru cuvintele de îmbărbătare, mulțumind, totodată, tuturor ierarhilor care i‑au fost alături. „Vă mulțumesc tuturor pentru atenția deosebită care mi s‑a acordat și pentru cuvintele frumoase ce au fost rostite. (...) Zilele omului sunt în mâinile Domnului. Datoria unui ierarh este mare și ne dăm seama că nu ajunge o viață întreagă pentru a împlini toate cele câte sunt de făcut. Suntem cu toții, de fapt, înaintea Bisericii și înaintea feței lui Dumnezeu”.

În aceeași seară, la Filarmonica de Stat din Arad a fost lansat volumul omagial „Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu - 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească”, apărut la Editura Arhiepiscopiei Aradului în 2026 și tipărit, prin grija Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, în condiții grafice de excepție, la Tipografia Partoș din Timișoara. A fost un moment de recunoștință și bucurie pentru toți cei prezenți, care a evidențiat dragostea credincioșilor arădeni pentru chiriarhul lor, ierarh blând, smerit și cinstitor de Dumnezeu.