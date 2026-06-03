Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit astăzi, 3 iunie 2026, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lucrările au fost precedate, după rânduiala tradițională, de slujba de Te Deum săvârșită în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în prezența membrilor Sfântului Sinod.

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a făcut apelul nominal al ierarhilor prezenţi. După ce a fost confirmată îndeplinirea cvorumului statutar, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru.

Totodată, Patriarhul României a prezentat programul întrunirii, principalele puncte de pe ordinea de zi, componența comisiilor sinodale, precum și modul de repartizare a lucrărilor supuse spre analiză și aprobare în plen. „Pe ordinea de zi a Sfântului Sinod, comisiile sinodale totalizează 37 de puncte referitoare la diverse aspecte ale Bisericii astăzi. Sunt prevăzute și unele daruri, unele cărți care au apărut între timp și un număr special din «Vestitorul Ortodoxiei» care, într‑o formă foarte elegantă, ne reamintește cele mai importante momente de la sfințirea picturii Catedralei Naționale. Este foarte important să avem în arhivă cele mai frumoase imagini de la astfel de evenimente. Am considerat că este nevoie să oferim și copii după actul de sfințire a picturii, după tomosul respectiv, dar și copii după tomosurile de canonizare ale sfinților români de anul trecut și ale sfintelor femei românce din anul acesta, pentru a le face publice în eparhii, dar și pentru a le păstra în arhivele centrelor eparhiale ca evenimente importante ale momentelor legate de Centenarul Patriarhiei Române și de promovarea cultului sfinților români în Biserica Ortodoxă”, a explicat Preafericirea Sa.

În continuare, au fost suspendate lucrările în plen, ierarhii membri ai Sfântului Sinod retrăgându‑se în sălile stabilite pentru lucrările pe comisii: Comisia pastorală, monahală și socială în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia teologică, liturgică și didactică în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

După finalizarea activităţii comisiilor au fost reluate lucrările în plen, raportorii fiecărei comisii sinodale dând citire referatelor elaborate. În cadrul sesiunii de lucru au fost prezentate rapoarte și referate privind diferite aspecte ale vieții bisericești, fiind analizate și adoptate hotărâri referitoare la activitatea administrativă, pastorală, culturală și misionară a Bisericii Ortodoxe Române.