Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Data: 03 Iunie 2026

În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a adoptat o serie de hotărâri referitoare la activitatea pastorală și misionară dintre care enumerăm următoarele:

A aprobat proiectul de text al Calendarului bisericesc și al Rânduielilor bisericești pentru anul 2027. A aprobat înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a sărbătorii Soborului Sfinților Martiri Militari, cu zi de cinstire în 26 octombrie, și a textelor liturgice ale acesteia (Sinaxar, Tropar și Condac). A aprobat înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Mărturisitor Gavriil Georgianul, cu zi de cinstire în 2 noiembrie, și a textelor liturgice ale sărbătorii (Sinaxar, Tropar, Condac și Slujbă). A aprobat proiectele de text liturgice pentru: Slujba, Acatistul și Paraclisul Soborului Sfinților Atoniți (Duminica a III-a după Rusalii); Slujba și Acatistul spre cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova (30 august); Slujba Familiei Sfântului Vasile cel Mare (19 iulie). A aprobat proiectele de text ale următoarelor Acatiste dedicate cinstirii Sfintelor Femei Românce: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august); Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea (12 aprilie); Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (5 iunie); Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (4 mai); Sfintele Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec (17 august); Sfânta Olimpiada din Fărcașa (4 iulie); Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (24 mai); Sfânta Anastasia Șaguna (1 decembrie); Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț (6 iulie); Soborul Sfintelor Femei Românce (Duminica a III-a după Paști). A aprobat textul actualizat al Regulamentului autorităților canonice disciplinare și al instanțelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române. A aprobat textul actualizat al Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei Române. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de licență cu dublă specializare – Teologie Ortodoxă Didactică – Limba română, începând cu anul universitar 2027-2028, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. A aprobat înființarea unui program de studii universitare de master, intitulat „Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor”, în domeniul Asistență Socială, începând cu anul universitar 2026-2027, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A aprobat Metodologia de aplicare în Biserica Ortodoxă Română a dispozițiilor Legii nr. 54/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. A aprobat participarea Patriarhiei Române la campania de mediatizare referitoare la accesul extins la servicii medicale gratuite pentru persoanele neasigurate, prin cabinetele medicilor de familie.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române