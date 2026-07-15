Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de victimele incendiului din Bruxelles

Data: 15 Iulie 2026

Patriarhia Română a primit cu profundă întristare vestea despre incendiul tragic produs la Bruxelles, în urma căruia un cetățean român și-a pierdut viața, iar un altul a fost rănit grav.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească în pace sufletul persoanei decedate, să dăruiască grabnică însănătoșire celui rănit și să ofere mângâiere și alinare sufletească membrilor familiei îndoliate și tuturor celor afectați de această tragedie.

În aceste momente de durere, Patriarhia Română își exprimă compasiunea și solidaritatea cu familiile victimelor, încredințându-le milostivirii lui Dumnezeu.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române