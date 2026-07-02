Alegeri de noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română

Data: 02 Iulie 2026

În ziua de joi, 2 iulie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei: Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți în demnitatea și slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor.

De asemenea, a avut loc alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Porfirie Florea, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, din orașul Leon, Spania.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul.

În cadrul aceleiași ședințe a avut loc și alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, slujire pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din București.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea și slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Preasfințitul Părinte Antonie Preasfințitul Părinte Antonie s‑a născut la data de 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăţ, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, primind la botez numele Anatol. A urmat şcoala medie de cultură generală din satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Igienă şi Epidemiologie din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, Republica Moldova. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut licența. Și‑a completat formarea prin stagii de specializare și cercetare în Eleveţia. La 6 ianuarie 2011 a fost tuns în monahism în Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”, primind numele Antonie. A fost hirotonit ierodiacon și ieromonah, iar ulterior hirotesit protosinghel şi arhimandrit. Înainte de alegerea în treapta arhieriei a îndeplinit diferite responsabilități administrative, pastorale și academice, implicându‑se activ în viața Bisericii și în cercetarea teologică. La 22 mai 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l‑a ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului cu titlul „de Orhei”, iar în data de 24 mai 2014 este hirotonit în treapa de episcop, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. În data de 24 mai 2018 este ales Episcop de Bălţi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Pe lângă activitatea pastorală și administrativă, Preasfințitul Părinte Antonie desfășoară o bogată activitate academică și publicistică. A publicat peste 200 de articole și studii în reviste de specialitate și publicații bisericești, precum „Alfa și Omega”, „Luminătorul”, „Țara”, „Făclia”, „Învierea”, „Datina creștină” și „Misionarul”, contribuind la promovarea valorilor teologice, spirituale și culturale românești.

Părintele arhimandrit Maxim Drăguț Părintele arhimandrit Maxim Drăguț s-a născut la data de 10 aprilie 1988. Între anii 2004-2008 a urmat studiile Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, iar între anii 2009-2013 a urmat studiile de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, finalizate cu susținerea lucrării „Taina Sfântului Maslu din punct de vedere pastoral-misionar”. Între anii 2016-2019 a urmat Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, devenind licențiat în contabilitate cu lucrarea de diplomă „Aspecte teoretice și aplicative privind modul de organizare a unităților de cult”. Ulterior, a absolvit două programe de masterat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași (2014-2016) și la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (2019-2021). Între anii 2021-2025 a urmat cursuri de doctorat la Academia de Studii Economice din București, încheiate prin obținerea titlului de doctor în științe economice cu calificativul „magna cum laude”, cu lucrarea „Continuitate și înnoire în managementul eclezial. Managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei”. În anul 2013 a intrat în Mănăstirea Sihăstria Putnei, fiind tuns în monahism în anul 2015. În anul 2018 a fost hirotonit ierodiacon, iar în anul 2020 ieromonah. După ce a fost o perioadă slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, a fost transferat la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde a ocupat funcția de Consilier economic.