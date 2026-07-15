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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru

Patriarhul României aniversează ziua de naștere în cadrul unei ședințe de lucru

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Comunicate de presă
Data: 15 Iulie 2026

Reamintim că sărbătoarea oficială (instituțională) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării Sale ca Patriarh, în ziua de 30 septembrie, iar aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie) și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru (18 decembrie) sunt sărbători personale.

În acest an (2026), Preafericirea Sa aniversează ziua de naștere, 22 iulie, în cadrul unei ședințe de lucru cu membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (care nu se află în concediu de odihnă), la Centrul Cultural Misionar „Familia”, din orașul Pantelimon, având ca temă: Stadiul actual al pregătirilorÎntâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși”, din 31 august – 3 septembrie 2026.

Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la Cabinetul Patriarhal al Reședinței Patriarhale din București, strada Patriarhiei nr. 2, sau trimite la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro, ori la numărul de fax 021.406.71.62.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

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