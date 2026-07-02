Ședință de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit în ședință de lucru, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de joi, 2 iulie 2026. În cadrul lucrărilor desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a fost ales în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor. De asemenea, părintele arhimandrit Maxim Drăguț a fost ales în slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, în timp ce părintele arhimandrit Iachint Vardianu a fost ales în slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.

Lucrările Sfântului Sinod au fost precedate, conform tradiției liturgice, de slujba de Te Deum săvârșită în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

După slujba de mulțumire, membrii Sfântului Sinod au ținut un moment de reculegere în memoria Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, care a trecut la Domnul în ziua de 26 iunie.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a dat citire, în Aula Magna, apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru.

Aceasta a debutat cu meditația duhovnicească rostită de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților: „Cel ce ne-a născut pe noi în Duhul dorește ca în Duhul să și umblăm, potrivit Apostolului Pavel, care le atrăgea atenția episcopilor pe care îi rânduise prin cetăți: «Luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său» (Faptele Apostolilor 20, 28). În privința virtuților păstorului de suflete, același Apostol îi scria ucenicului său Timotei că episcopul trebuie să fie fără prihană, veghetor, înțelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint. Iar Apostolului Tit îi atrăgea atenția că «se cuvine ca episcopul să fie fără prihană, ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dedat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înțelept, drept, cuvios, cumpătat, ținându-se de cuvântul cel credincios al învățăturii, ca să fie destoinic și să îndemne la învățătura cea sănătoasă, și să mustre pe cei potrivnici» (Tit 1, 7-9) Așa să ne ajute Dumnezeu să fim și noi!”

După prezentarea ordinii de zi, lucrările în plen au fost suspendate, ierarhii întrunindu-se în comisiile sinodale, în mai multe săli ale Palatului Patriarhiei, pentru întocmirea referatelor privind problemele repartizate fiecăreia. Astfel, Comisia pastorală, monahală și socială s-a întrunit în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia teologică, liturgică și didactică s-a întrunit în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină s-a întrunit în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase s-a întrunit în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. După reluarea ședinței în plen, raportorii comisiilor sinodale au prezentat referatele acestora.

În continuare, Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți a fost ales prin vot secret în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor. Totodată, Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic în cadrul acestei eparhii, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul. De asemenea, prin vot secret a fost ales și părintele arhimandrit Iachint Vardianu, inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod, în demnitatea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.

La final, Preasfințitul Părinte Antonie și-a exprimat recunoștința pentru alegere și a subliniat dificultatea noii sale misiuni: „Vă mulțumesc, Preafericirea Voastră, Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, pentru încrederea acordată. Este o mare responsabilitate și nu ne va fi ușor. Inițiativele de a exista o conlucrare mai bună cu Sinodul mitropolitan de la Iași sunt binevenite, dar cred că fiecare din frățiile voastre trebuie să treacă mai des Prutul. Prezența frățiilor voastre în spațiul basarabean este foarte importantă. Părerea mea este că Biserica poate face o lucrare frumoasă pentru deșteptarea confraților din Basarabia. Mulțumesc încă o dată pentru încredere și îmi asum cu responsabilitate această slujire”.

La rândul său, arhimandritul Maxim Drăguț, Arhiereu-vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a rostit un cuvânt de mulțumire și a subliniat responsabilitatea noii slujiri: „Se cuvine înainte de toate să-I mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea și purtarea de grijă revărsate asupra mea în fiecare zi. Aduc un cuvânt de mulțumire Preafericirii Voastre pentru încrederea acordată și îmi vine în minte un cuvânt al Preafericirii Voastre referitor la faptul că orice chemare la o nouă demnitate vine cu o mai mare și mai sporită responsabilitate, și în același timp vine cu o nouă cruce care trebuie purtată în duh de ascultare. Gândul acesta îmi aduce aminte de intrarea mea în mănăstire, acum 13 ani, când am fost învățat că monahul poate să ceară un singur lucru: călugăria. Celelalte ascultări sau demnități fac parte din ascultarea sa față de Biserică”.

Totodată, părintele arhimandrit Iachint Vardianu, Arhiereu-vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, a vorbit despre chemarea Domnului provenită din cele mai neașteptate locuri: „În urmă cu 20 de ani, când m-am hotărât să devin monah în Mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața și îmi era teamă de un singur lucru, ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. M-am rugat să îmi dea mereu puterea de a-L auzi, a-L asculta și a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul și chemarea lui Dumnezeu se pot auzi de atât de departe. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară pe care cred că o voi împlini cu devotament, având încredințarea că sunt însoțit în această nouă misiune de rugăciunile Preafericirii Voastre, ale Înaltpreasfințiilor și Preasfințiilor Voastre. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, aducând mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh pentru grija permanentă și îndrumarea pe care le-am simțit în cei șapte ani de activitate în Cancelaria Sfântului Sinod”.

În încheiere, Părintele Patriarh Daniel i-a felicitat pe ierarhii aleși și a cerut ajutorul lui Dumnezeu spre împlinirea cu dăruire a noilor misiuni încredințate acestora.