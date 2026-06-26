​Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice

Data: 26 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice la vârsta de 54 de ani, după o lungă și grea suferință, în ziua de vineri, 26 iunie 2026, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului.

Preasfinția Sa s-a născut la data de 12 februarie 1972, din părinții Costache și Tasia Nica, în localitatea Berezeni, județul Vaslui. La botez a primit numele Vlad. După ce a urmat școala generală în satul natal, la 1 septembrie 1989, este închinoviat la Mănăstirea Neamț, județul Neamț;

1990-1995 – este elev la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” din cadrul Mănăstirii Neamţ, județul Neamț;

15 februarie 1991 – este tuns în monahism de către arhim. Mitrofan Băltuţă şi arhim. Calinic Dumitriu (în prezent Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților), la Mănăstirea Neamţ, județul Neamț, primind numele Emilian;

16 martie 1991 – este hirotonit ierodiacon de către Preasfințitul Părinte Gherasim Cucoșel, Arhiereu-vicar al Episcopiei Buzăului și Vrancei, la Mănăstirea Neamţ, județul Neamţ;

1 ianuarie 1995 – este hirotonit ieromonah de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Mănăstirea Neamţ, județul Neamţ;

1996-2000 – studiază la Facultatea de Litere şi Teologie, specializarea Teologie - Istorie, din cadrul Universității „Ovidius”, Constanţa;

1998-2001 – îndeplinește ascultarea de mare eclesiarh al Mănăstirii Neamţ, județul Neamț;

20 august 1998 – este hirotesit protosinghel de către Înaltpreasfințitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirea Neamţ (județul Neamţ);

1999 – urmează cursuri privind conservarea şi protejarea patrimoniului bisericesc naţional, organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte;

2000-2002 – urmează studiile de master, specializarea Istorie veche-medievală, în cadrul Facultăţii de Istorie a Universității „Ovidius”, Constanţa;

2001 – urmează cursul de limba engleză organizat de către Consiliul Mondial al Bisericilor (Geneva) la Academia Ortodoxă din Vilemov (Republica Cehă);

2001-2008 – este referent la Centrul eparhial Iaşi;

2002-2005 – este spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

29 februarie 2004 – este hirotesit arhimandrit de către Înaltpreasfințitul Părinte Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi;

2004-2009 – este asistent în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

2005 – urmează un stagiu de perfecţionare a limbii engleze în cadrul Community of the Resurrection, Mirfield, şi cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic „Resurrection” al Universității din Leeds (Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord);

2007-2008 – îndeplinește funcția de președinte al Consistoriului monahal din Arhiepiscopia Iaşilor;

2008-2009 – îndeplinește funcția de consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor;

15 iulie 2008 – susține teza de doctorat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, intitulată: Mitropolia Moldovei şi Sucevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900-1948), realizată sub îndrumarea acad. Emilian Popescu;

2009-2016 – este lector pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

2009 – este exarh pentru judeţul Iaşi;

29 octombrie 2009 – este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, cu titlul de Lovișteanul, fiind hirotonit la data de 14 noiembrie 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim Cristea, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea;

2011-2016 – este lector pentru disciplinele Istoria și spiritualitatea Bizanțului și Istoria Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, Universitatea din Craiova;

În perioada 2016-2026 a fost conferențiar pentru disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Universale și Cultura Teologică în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, secolele XV-XIX, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova și conferențiar asociat pentru disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

În 4 iulie 2017 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, cu titlul de Crișanul, fiind instalat la data de 16 iulie 2017 de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, în Catedrala Veche „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad;

În perioada 2017-2026 a fost conferențiar asociat pentru disciplinele Problema cunoașterii în teologia creștină și Istoria Bizanțului, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad;

Din 2020 – a fost conferențiar doctor habilitat în cadrul Școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad.

A trecut la cele veșnice, după o lungă și grea suferință, în ziua de vineri, 26 iunie 2026.

Vom reveni cu detalii privind funeraliile.