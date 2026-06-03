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Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind situația din Mitropolia Basarabiei

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Data: 03 Iunie 2026

În ziua de miercuri, 3 iunie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s‑a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Sinod a aprobat retragerea mitropolitului Petru Păduraru din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, adică încetarea activității administrative, liturgice și pastorale.

Cancelaria Sfântului Sinod va începe imediat demersurile statutare pentru pregătirea alegerii unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Biroul de presă al Patriarhiei Române

 

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