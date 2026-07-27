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Înnoire la Parohia Traian din Dobrogea

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Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 27 Iulie 2026

Credincioșii parohiei tulcene Traian au primit duminică, 26 iulie, vizita Preasfinţitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în biserica cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită în perioada 1907-1914. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat și slujba de sfințire a celor cinci icoane în mozaic așezate pe fațada bisericii din Traian. A urmat Sfânta Liturghie arhierească, un moment de comuniune spirituală între ierarh, preoți și credincioși. 

În cuvântul de învățătură, Preasfinţia Sa a tâlcuit credincioșilor Evanghelia Duminicii a 8-a după Rusalii, vorbind despre minunea înmulțirii pâinilor ca prefigurare a Sfintei Euharistii. În cadrul sfintei slujbe, Preasfinția Sa l-a hirotesit întru sachelar pe preotul paroh Ionuț Biserică, iar donatorului icoanelor, Petre Sergiu Corcea, i-a oferit un Act de apreciere pentru munca și implicarea activă în viața parohiei. La final, preotul paroh i-a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujba și binecuvântarea credincioșilor și i-a oferit o icoană cu Maica Domnului. Tot duminică, în drum spre localitatea Traian, Preasfinția Sa a poposit și în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Izvoarele, cărora le-a ținut cuvânt de învățătură. 

 

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