Resfințirea bisericii Parohiei Rădeni

Duminică, 2 august, Parohia Rădeni, din Protopopiatul Târgu-Neamț, a trăit clipe de binecuvântare și bucurie duhovnicească prin prezența și slujirea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, care a resfințit biserica parohială, închinată Sfântului Mare Mucenic Serghie, și a binecuvântat pictura interioară.

Numeroși credincioși s‑au adunat în această dimineață la Parohia Rădeni pentru a lua parte la slujba de sfințire, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După stropirea zidurilor cu apă sfințită și ungerea lor cu Sfântul și Marele Mir, ierarhul a pecetluit Sfânta Masă și a binecuvântat pictura din interiorul sfântului lăcaș.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Altarul de vară al parohiei. După rânduială, cei prezenți au avut posibilitatea de a trece prin Sfântul Altar, ca semn de binecuvântare și întărire în credință.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre reperele vieții creștine autentice, arătând că adevăratul creștin este cel care rămâne unit cu Hristos prin Biserică, prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Scriptură și prin rugăciune: „Creștinul adevărat, care călătorește împreună cu Hristos în Biserica Lui, este un creștin care se mărturisește și participă cel puțin o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie. În Sfânta Liturghie, prin care noi Îi oferim viața noastră lui Dumnezeu, cu necazurile și cu bunele și relele noastre, Dumnezeu ni Se dă, în schimb, pe Sine, în Trupul și Sângele Său. Creștinul adevărat, care călătorește cu Hristos în Biserica Lui, este un creștin care are Sfânta Scriptură în inima sa, în mintea sa, în casa sa și în fața sa, căci Scriptura nu este un simplu cuvânt. Spune Sfântul Apostol Pavel că este adeverire, este putere, este încredințare în Duhul Sfânt, este prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii. Creștinul ortodox, în al treilea rând, călătorește cu Hristos în Biserica Lui, având o viață de rugăciune dimineața, seara, înainte și după masă, iar în timpul zilei, cu gândul cât mai des la Dumnezeu. Pentru că, așa cum avem nevoie de aer, așa cum avem nevoie de soare și de apă, așa avem nevoie de legătura noastră cu Dumnezeu, care se poate arăta oricând și oriunde, prin gândul nostru la Dumnezeu, prin rugăciune sau prin faptul că ne inspirăm întotdeauna, în tot ceea ce gândim, lucrăm și vorbim, din cuvântul Domnului Hristos. Să‑I mulțumim Lui pentru existența acestei biserici, pentru chemarea pe care preotul v‑o face de a veni într‑însa, de a călători în corabia Bisericii și de a simți, în biserică, în mod deosebit, iar apoi, primind putere, duminică de duminică, din Sfânta Liturghie, să simțim și noi că suntem zidirea lui Dumnezeu, că suntem ogorul lui Dumnezeu, că suntem înrădăcinați în Dumnezeu, că suntem zidiți în Dumnezeu, că primim direcții în viață din vistieria înțelepciunii și cunoștinței, adică din viața, lucrarea și cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia fie slava și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.”

Pentru munca depusă la consolidarea și înnoirea sfântului lăcaș, părintele paroh Andrei George Stan a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”. Totodată, cei care au contribuit la lucrările desfășurate aici au fost răsplătiți de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie.

Părintele paroh a mulțumit tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a bisericii, menționând jertfa enoriașilor și implicarea binefăcătorilor.

La final, grupul de copii al parohiei a susținut un moment artistic la chitară și voce.

Scurt istoric

Între anii 2017 și 2026, s‑au realizat lucrări de restaurare și înfrumusețare la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Serghie” a Parohiei Rădeni, comuna Păstrăveni, Protopopiatul Târgu-Neamț, județul Neamț.

Construcția bisericii a fost începută de colonelul Sergiu Candiano și a fost finalizată în anul 1916 de Administrația Casei Școalelor, cu venituri din averea lăsată de vrednicul de pomenire colonel ctitor, pomenit mai sus, în zilele domniei regelui Ferdinand I al României.

Odată cu trecerea timpului, s‑au impus lucrări de reabilitare atât la interiorul, cât și la exteriorul bisericii. Astfel, s‑a refăcut instalația electrică și termică, s‑au executat lucrări de turnare a șapei cu consolidare din fier‑beton, a șapei de egalizare, peste care s‑a placat cu marmură, s‑a consolidat și placat cu piatră brâul interior al bisericii, s‑a desprăfuit pictura, s‑au achiziționat strane noi, sculptate din lemn de stejar, s‑a reînnoit întreg mobilierul, s‑a instalat un sistem profesional de sonorizare, s‑a curățat și recondiționat catapeteasma, s‑a refăcut proscomidiarul, s‑a recondiționat Sfânta Masă, care a fost placată cu marmură.

La exteriorul bisericii s‑au executat lucrări de drenaj de suprafață prin șanțuri, rigole și sisteme de colectare a apei pluviale, întărite prin alee placată cu piatră, s‑a retencuit partea de răsărit a bisericii, s‑au refăcut scările din față, care au fost placate cu piatră naturală, s‑a sablat soclul și toată piatra exterioară, s‑au executat lucrări de înlocuire a șarpantei și a învelitorii, grav afectate din cauza infiltrațiilor, s‑au înfrumusețat cele două rânduri de ocnițe cu icoane noi, s‑a închis pridvorul cu tâmplărie și zidărie, s‑a înlocuit tâmplăria la cele două turle, s‑a placat turnul principal cu vată bazaltică și s‑a refăcut tencuiala exterioară, s‑a văruit fațada și s‑a montat un sistem de iluminare arhitecturală.

Toate acestea s‑au realizat sub coordonarea și purtarea de grijă a preotului paroh Andrei‑George Stan și a familiei sale, cu sprijinul Consiliului și Comitetului parohial, al Consiliului Local Păstrăveni, al Consiliului Județean Neamț, prin jertfa, osteneala și dărnicia enoriașilor parohiei, a fiilor satului, precum și prin dărnicia altor ctitori, donatori și binefăcători.