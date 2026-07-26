Hramul Schitului „Sfânta Ana”‑Cota 1.400

Sâmbătă, 25 iulie 2026, la Schitul „Sfânta Ana”‑Cota 1.400 de la Sinaia, județul Prahova, a fost oficiat Sfânta Liturghie de un sobor de preoți și diaconi sub protia arhimandritului David Petrovici, Exarh pentru zona de munte al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Slujba a fost săvârșită cu prilejul hramului așezământului monahal, prăznuit de sărbătoarea Adormirii Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhim. David Petrovici a rostit un cuvânt de învățătură: „Ne aflăm adunați în rugăciune în acest loc situat la înălțime, în munte, la 1.400 de metri, care ne duce cu gândul către înălțimile duhovnicești la care trebuie să tindă fiecare suflet. Cu binecuvântarea Părintelui Patriarh, am săvârșit Sfânta Liturghie astăzi, când este prăznuită Sfânta Ana, hramul principal al acestui schit. Dacă în jurul anului 1453 călugării din Sfântul Munte Athos au găsit loc de isihie pe aceste meleaguri, înființând un schit ce o avea ca ocrotitoare pe Sfânta Ana, iată că și în zilele noastre avem un loc de rugăciune aici, în inima munților Bucegi. Luăm aminte în această zi la modul de viețuire al Sfintei Ana. Căsătorită de tânără, nu a fost binecuvântată de Dumnezeu cu naștere de prunci atunci când este firesc, în percepția societății, adică în anii tinereții. Dar nu a deznădăjduit. Aproape 45 de ani s‑a rugat pentru rodirea pântecelui. Legea veche prevedea ca o familie care nu avea copii să nu poată aduce darul său la altar. În acești 45 de ani, Sfânta Ana împreună cu Sfântul Ioachim s‑au rugat foarte mult și au postit asemenea, iar Dumnezeu le‑a ascultat rugăciunea. Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu ne împlinește toate cererile folositoare, mai devreme sau mai târziu, atunci când este potrivit pentru noi. (...) Doresc să transmit, din partea Părintelui Patriarh, binecuvântarea pentru obștea acestui schit și pentru dumneavoastră, cei prezenți astăzi la hramul schitului. De asemenea, transmit felicitări părintelui egumen, protosinghelul Diodor Șchiopu, pentru întreaga activitate pe care a desfășurat‑o aici de când a fost numit în această ascultare”.

Și protosinghelul Diodor Șchiopu, egumenul schitului, le‑a adresat celor prezenți un cuvânt, exprimându‑și recunoștința: „Ce putem învăța noi de la Sfânta Ana? Gândind la viața mamei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, bunica după trup a Domnului Iisus Hristos, remarcăm ce minunat este atunci când rugăciunea se împletește cu recunoștința, când ceea ce primim de la Mântuitorul Hristos nu rămâne uitat, ci se întoarce către Acesta prin rugăciunea noastră de mulțumire. Aceasta ne învață și Sfânta Ana. După răbdare, așteptare, ani întregi de rugăciune, Sfânta Ana a primit darul vieții înlăuntrul său, iar aceasta I‑a întors darul lui Dumnezeu, ducând‑o pe Fecioara Maria la Templu la o vârstă fragedă. Venim la Sfânta Ana ca la bunica noastră sfântă. Fiind bunica după trup a Domnului Hristos, sigur că rugăciunea ei înaintea Domnului are mare trecere! (...) Și dacă am pomenit de rugăciune și recunoștință, mulțumim Domnului și Sfintei Ana pentru această zi de hram! Aducem recunoștință și mulțumire și slujitorilor Sfântului Altar, cu precădere părintelui arhim. David Petrovici, pe care‑l rugăm să transmită Părintelui Patriarh întreaga noastră gratitudine pentru purtarea de grijă manifestată față de acest loc”.