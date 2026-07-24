40 de zile de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire ierarh Emilian Crișanul

Data: 24 Iulie 2026

În data de 30 iulie 2026 se împlinesc 40 de zile de la mutarea la Domnul a vrednicului de pomenire arhiereu Emilian Crișanul.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Aradului anunță că în această zi de joi, 30 iulie, la Catedrala Veche din Arad, va fi săvârșită, de la ora 9:00, Sfânta Liturghie, urmată, de la ora 11:00, de slujba Parastasului (Pomenirea de 40 de zile) pentru vrednicul de pomenire ierarh.

„Îi invităm pe toți cei care l-au prețuit și l-au cunoscut pe Preasfințitul Părinte Emilian să se unească în rugăciune, pentru a cere Milostivului Dumnezeu să așeze sufletul său în corturile drepților. Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, transmite Arhiepiscopia Aradului.