Binecuvântare arhierească într‑o comunitate prahoveană

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit astăzi, 26 iulie 2026, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Tătaru, Protoieria Urlați, județul Prahova, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a 8‑a după Rusalii, care prezintă minunea înmulțirii celor cinci pâini și a celor doi pești (Matei 14, 14‑22). Ierarhul a evidențiat grija și purtarea de grijă a Mântuitorului față de cei care Îl urmează cu credință, îndemnându‑i pe credincioși la milostenie și dragoste față de aproapele: „Am ascultat, în această duminică, Evanghelia care ne vorbește despre înmulțirea pâinilor și a peștilor. Ea a impresionat mulțimile de atunci, așa cum ne impresionează și pe noi. Nu a fost singura înmulțire de acest fel. Mântuitorul avea să mai săvârșească una asemănătoare în Ținutul Decapolei, adică în ținutul celor zece cetăți aflate dincolo de Marea Galileei și cu care ne‑am mai întâlnit și cu alte prilejuri. Din istorisirea acestei Evanghelii avem însă foarte multe lucruri de învățat. (…) Părinții Bisericii, vorbind despre această minunată înmulțire a pâinilor, spuneau că, din mână în mână, cei care erau așezați în grupuri de cincizeci sau o sută de persoane au primit hrană din belșug, ca și cum ar fi fost cantități imense, deși cantitatea amintită în Evanghelie pare, la prima vedere, foarte mică. Dar pentru Dumnezeu nimic nu este prea puțin. El face să se înmulțească roadele pământului, așa cum a înmulțit atunci și pâinile acelea de orz. Acest amănunt îi aparține Sfântului Evanghelist Ioan. Pâinile erau, de fapt, niște turte, nu în sensul cu care suntem noi obișnuiți astăzi, cu pâini mari, coapte în cuptoare moderne. Ele erau făcute în vatră, cu multă atenție, de gospodinele și de mamele de atunci, care pregăteau hrana cu grijă și răbdare, spre deosebire de vremea noastră, când totul este făcut în mare grabă și, uneori, cu lipsă de interes. Părinții Bisericii, vorbind despre această înmulțire, ne aduc aminte de cuvântul psalmistului, care spune: «Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Iar întorcându‑Ți fața Ta, se vor tulbura; lua‑vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce». Aceste cuvinte se referă atât la oameni, cât și la întreaga creație. Cei care lucrează pământul înțeleg foarte bine această taină și această minune. Dintr‑un singur bob de grâu răsare un spic bogat atunci când Dumnezeu binecuvântează ogoarele cu ploaie și soare. La fel se întâmplă și cu porumbul și cu toate celelalte roade ale pământului, pe care omul le seamănă cu nădejde și cu încredere în Dumnezeu, iar apoi le culege cu rod bogat. Aceasta este milostivirea fără margini a lui Dumnezeu, revărsată asupra oamenilor și a întregii creații: asupra ogoarelor, holdelor, grădinilor și pădurilor. De cele mai multe ori însă uităm să‑I mulțumim lui Dumnezeu. Evanghelia de astăzi ne învață să privim spre cer ori de câte ori primim darurile lui Dumnezeu și să‑I aducem mulțumire pentru toate. Părinții Bisericii, luând aminte la istorisirea acestei minuni, au statornicit încă din primele veacuri creștine ca la Sfânta Euharistie, prefigurată prin înmulțirea pâinilor, să fie aduse cinci pâini. Aducem astfel cinci pâinișoare, numite prescuri, pregătite cu evlavie de cineva care se roagă și este aproape de Dumnezeu. Din aceste cinci prescuri, din una se scoate Sfântul Agneț, care, la rugăciunea preotului, devine Trupul Mântuitorului Hristos, din care ne împărtășim cu toții. La începutul rugăciunilor de împărtășire, primul cuvânt exprimă acest mare adevăr. Rugăciunea spune: «Pâinea vieții celei veșnice să‑mi fie Trupul Tău cel Sfânt și Sângele Tău și tămăduire durerilor și încercărilor de multe feluri». Aceasta este prima rugăciune cu care deschidem Canonul de Împărtășire. Sfânta Euharistie este o altfel de pâine, despre care Mântuitorul a vorbit și în Capernaum, precum și cu alte prilejuri, când le‑a spus ucenicilor că El este «Pâinea care S‑a coborât din cer»”.

De asemenea, ierarhul a îndemnat credincioșii să se apropie cu bucurie și smerenie de Sfânta Euharistie, amintind că aceasta este cea mai mare binecuvântare oferită oamenilor de Hristos. „Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă pe toți să venim cu bucurie și cu teamă la ospățul la care suntem poftiți de Mântuitorul. Cu bucurie, pentru că nu există bucurie mai mare decât Sfânta Euharistie. Nimic, oricât de mult ne‑ar amăgi lucrurile trecătoare ale acestei lumi, nu se poate așeza mai presus de Euharistie. Dar el adaugă și îndemnul de a veni cu teamă, pentru că nici unul dintre noi nu este vrednic să se apropie de Sfânta Euharistie. Și totuși, Sfântul Ioan Gură de Aur formulează această chemare într‑un mod minunat, alăturând bucuriei care trebuie să ne însuflețească pe toți și teama, sau mai bine spus adâncul sentiment de nevrednicie pe care fiecare dintre noi îl simte, pentru că nu suntem la măsura chemării și a momentului sfânt pe care îl trăim. Cu toate acestea, venim cu inimă smerită, înțelegând din cuvintele marilor Părinți ai Bisericii îndemnul de a ne apropia de această Pâine care S‑a coborât din Cer și care este Trupul și Sângele Mântuitorului.”

La finalul slujbei, părintele Marius Constantin Ghergan, parohul bisericii, a transmis un cuvânt de mulțumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru purtarea de grijă arătată comunității parohiale. Totodată, părintele paroh i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru săvârșirea Sfintei Liturghii în mijlocul credincioșilor, precum și pentru bogatul cuvânt de învățătură rostit.