Expoziție inedită la Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpina, județul Prahova

Data: 05 Iunie 2026

La propunerea părintelui profesor dr. Bogdan Tătaru‑Cazaban, Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Câmpina, Protoieria Câmpina, județul Prahova, este gazda unui eveniment de seamă. Acesta constă în amenajarea unei expoziții temporare, care poate fi vizitată pe parcursul lunii iunie, adăpostită într‑una dintre clădirile de patrimoniu ale parohiei, un vechi hambar restaurat complet în anii ’90 ai secolului trecut, datat în jurul anului 1842. În acest spațiu, parte a Centrului cultural pastoral misionar al parohiei, se desfășoară Atelierul intitulat „Sub privirea Sfântului Nicolae”, prilej cu care a avut loc vernisajul expoziției „Fii Lazăr, dacă vrei...”, coordonată de către părintele Bogdan Tătaru‑Cazaban, activitate inspirată din cartea lansată anul trecut, dedicată analizei învierii lui Lazăr de‑a lungul secolelor. Apariția acestei lucrări a capacitat o serie de iubitori de artă care au reușit să creeze și să recreeze abordări artistice care susțin și, în același timp, inspiră filonul de aur al relației indisolubile dintre cult și cultură. Expoziția reunește 30 de lucrări ale unor artiști bine așezați duhovnicește, sculptori și pictori, unii dintre ei născuți chiar în municipiul Câmpina. Propunând vernisarea acestei expoziții chiar în ziua hramului parohiei câmpinene, „Pogorârea Sfântului Duh”, părintele Bogdan Tătaru‑Cazaban a subliniat în cuvântul său adresat celor de față următoarele: „Într‑una dintre rugăciunile mari ale Vecerniei plecării genunchilor se spune: căci nu este moarte la Tine, Doamne; tema mare a învierii lui Lazăr tocmai despre acest lucru vorbește; Hristos, înainte de a intra în Pătimirile Sale mântuitoare, înainte de a Se jertfi pentru noi, El a arătat în fața prietenilor Lui că nu este moarte la El. Ultimul Lui mare semn înainte de Învierea Sa a fost recompunerea prietenului său, Lazăr, cel mort de patru zile, reunindu‑i trupul și sufletul, aducându‑l la lumina zilei, prefigurând învierea de obște. Lazăr devine simbolul renașterii noastre duhovnicești, prefigurându‑L pe Cel care Se va naște de sus, din apă și din Duh”.

La Atelierul parohial și‑au expus creațiile Ion Grigorescu, Ruxandra Grigorescu, Bogdan Vlăduță, Dan Gherman, Mihai Coman, Andrei Mușat, pr. Teofil Bâra, Carmen Bălan, Maria Ionescu, Andrei Bălan, Maria Irina Petreanu, Fernando Diaconu, Maria Rădulescu, Mircea Hristescu, Teodor Zaica, Mircea Cuza, Vlad Șerban și Cezar Stanciu.

Părintele Grigore‑Alexandru Meșteroaie, parohul Parohiei „Sfântul Nicolae” din Câmpina, împreună cu părintele Petru Moga, preot pensionar îmbisericit, ctitor al bisericii parohiale, au mulțumit părintelui Bogdan Tătaru‑Cazaban și întregii echipe organizatoare pentru luarea în considerare a parohiei și înscrierea acesteia în proiectul inedit, izvorât dintr‑o lucrare mult așteptată, coagulat de filiația duhovnicească a părintelui Bogdan față de expozanți, arătând și cu acest prilej că primirea Sfântului Duh, pentru care ne rugăm mai atent la sărbătoarea Cincizecimii, este nu numai creatoare de frumusețe, ci mai ales plăsmuitoare de comuniune și comunitate, centrate pe mesajul autentic al credinței creștine: Învierea ca sens al dobândirii Sfântului Duh și împărtășirea Acestuia către toți cei deschiși.