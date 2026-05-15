Delegație a Consiliului Mondial al Bisericilor în vizită la Patriarhia Română

Membri ai Comisiei „Credință și constituție” a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) au vizitat astăzi, 15 mai, Palatul Patriarhiei din Capitală, unde au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. În aceeași zi, delegația a vizitat și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

În zilele de 13 și 14 mai, membrii Comisiei „Credință și constituție” a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s‑au aflat la Sibiu pentru lucrările Simpozionului internațional „Eclesiologie, discernământ moral și misiunea Bisericii într‑o lume în schimbare”, desfășurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”.

Cu prilejul sosirii la Palatul Patriarhiei, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, și‑a exprimat bucuria pentru această vizită a membrilor comisiei în capitala României: „Am avut deosebita bucurie ca, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, să primim delegația Consiliului Mondial al Bisericilor la Palatul Patriarhiei. Această delegație a fost la Sibiu, în cadrul unei consultări organizate de Consiliul Mondial al Bisericilor împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, să discute teme în legătură cu Comisia «Credință și constituție» [...]. Tema din aceste zile a avut ca scop discuția despre discernământul moral într‑o epocă unde cercetările cibernetice sunt extraordinar de interesante și importante. Toate presupun aspecte negative și pozitive și de aceea, consultarea ecumenică de la Sibiu a avut menirea de a clarifica, din punctul de vedere al membrilor Consiliului, ceea ce noi denumim astăzi provocările inteligenței artificiale și nu numai”.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Iov, Mitropolit de Pisidia din Patriarhia Ecumenică, conducătorul delegației, ne‑a declarat că membrii Comisiei sunt bucuroși să se afle în România, subliniind că aceste întâlniri stimulează contribuția teologilor ortodocși la activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor: „Suntem foarte bucuroși să ne aflăm în România în calitate de oaspeți ai Bisericii Ortodoxe Române, ca membri ai Comisiei «Credință și constituție» a Consiliului Mondial al Bisericilor. Această comisie este inima Consiliului, deoarece aici se desfășoară activitatea teologică, locul unde se realizează reflecția teologică. Aici sunt analizate, dintr‑un punct de vedere teologic, teme precum eclesiologia, discernământul moral sau misiunea Bisericii. Am fost invitați la Sibiu, iar apoi la București, pentru a desfășura o consultare inter‑ortodoxă între membrii ortodocși ai comisiei și invitați de la alte Facultăți de Teologie Ortodoxă, precum Facultatea de la Sibiu, unde a avut loc consultarea, cu scopul de a schimba puncte de vedere și de a ne situa ca teologi ortodocși în cadrul activității comisiei. Aceasta a fost o întâlnire foarte constructivă, am avut un schimb de opinii foarte bun și cred că acest lucru va stimula contribuția ortodoxă la activitatea comisiei”.

Membrii comisiei care au fost sosit la București au fost: IPS Mitropolit Iov de Pisidia, Patriarhia Ecumenică, vice‑moderator al Comisiei, profesor la Institut Catholique de Paris; prof. dr. Andrej Jeftic, director al Comisiei, profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey; pr. prof. dr. Vasile‑Octavian Mihoc, responsabil de programe al Comisiei, profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey; rev. prof. dr. Martin Illert, responsabil de programe al Comisiei, profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey; rev. prof. dr. Sotiris Boukis, comisar, Greek Bible College; prof. dr. Charidimos Koutris, comisar, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aristotel” din Salonic; dr. Tijana Petkovic‑Bertsch, comisar, lector la Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Germania; dr. Mihail Comănoiu, comisar.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon le‑a oferit tuturor oaspeților prezenți, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Diploma omagială a anului 2026 cu medalie. Această diplomă a fost conferită cu această ocazie și rev. prof. dr. Jerry Pillay, secretar general al Consiliului Mondial al Bisericilor.