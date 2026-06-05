Obştea Mănăstirii Pasărea are două rugătoare în ceruri

Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov a devenit astăzi, 5 iunie, o adevărată grădină duhovnicească împodobită cu flori alese, reunind clerici și pelerini adunați din întreaga țară pentru a cinsti două sfinte care „s‑au întraripat cu dumnezeiescul dor”: Sfânta Cuvioasă Elisabeta și Sfânta Cuvioasă Filofteia, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. La sfârșitul Sfintei Liturghii săvârșite de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în biserica mare a mănăstirii a avut loc proclamarea locală a canonizării celor două cuvioase.

Evenimentele de la Mănăstirea Pasărea au început încă de joi seara, cu slujba Privegherii în cinstea celor două sfinte, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de clerici.

Astăzi, 5 iunie, zi în care a fost prăznuită pentru prima dată Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, după săvârșirea slujbei Acatistului sfintei a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Din soborul de slujitori au făcut parte arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române; pr. Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; protos. Simeon Cuțui, exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor; arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica; pr. Nicolae Stanciu, consilier eparhial la Sectorul juridic și bunuri bisericești al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. Ioan Bondar, protoiereu al Protopopiatului Ilfov Sud; pr. Florin Nectarie Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală; ieroschim. Iosif Cismaș, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă din București; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal coordonator și directorul Agenției de știri BASILICA, precum și alți clerici.

Pe tot parcursul slujbei, binecuvântarea sfintei prăznuite în această zi s‑a revărsat asupra celor prezenți prin cinstitele sale moaște, adăpostite într‑o raclă de lemn sfințită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu doar o zi înainte, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

La momentul cuvenit, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină rolul pilduitor al celor două sfinte chemate să călăuzească pe credincioși către Hristos și să ofere lumii contemporane un îndemn viu la jertfă, rugăciune și iubire milostivă. „Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea sunt exemple minunate de viață sfântă întru Domnul, care aparțin acelui grup de 16 sfinte femei românce canonizate în anul 2025. Ele se constituie în importante repere duhovnicești de sfințenie și rectitudine morală ale Ortodoxiei românești, care ne arată, așa cum spunea Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca niște autentice mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Prin intermediul lor, Biserica subliniază rolul esențial al femeii în viața creștină, mame care au crescut sfinți, monahii care au întărit viața duhovnicească, femei care au păstrat credința în vremuri grele, modele de curățenie, jertfă și rugăciune. Cu adevărat, aceste sfinte ne arată că femeia creștină este un stâlp al familiei, izvor de blândețe, sprijin al comunității și chip al iubirii milostive. Lumea contemporană, frământată de înstrăinarea de Dumnezeu, aplecată exagerat spre cele materiale și spre însingurare, are nevoie de puternica mărturie creștină a iubirii și milostivirii lui Dumnezeu, a bucuriei și a frumuseții spirituale, a comuniunii și solidarității, așa cum aceste sfinte femei canonizate ne îndeamnă peste timp prin exemplul vieții lor”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a citit Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, iar Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a dat citire Tomosului sinodal pentru canonizarea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Momentul a fost urmat de prezentarea icoanelor și de intonarea troparelor celor două alese slujitoare ale Domnului.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Sfintele Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea - monahii mult rugătoare, milostive și făcătoare de minuni”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon a oferit în dar, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, două icoane relicvar cu fragmente din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea pentru mănăstirile Corlățeni-Pojorâta și Mestecăniș din județul Suceava.

În semn de binecuvântare, credincioșii prezenți au primit iconițe cu chipurile celor două sfinte cuvioase de la Mănăstirea Pasărea.